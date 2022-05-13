CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından çok sayıda partili dün İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı.



Bu sabah da parti MYK'sı olağanüstü toplandı. Saat 08.45'te başlayan toplantıya Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.



Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın saat 11.00'de basın açıklaması yapması bekleniyor.