https://tr.sputniknews.com/20220513/chp-merkez-yonetim-kurulu-kilicdaroglu-baskanliginda-olaganustu-toplandi-1056334506.html
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı
CHP'de olağanüstü toplanma kararı verilmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T10:29+0300
2022-05-13T10:29+0300
2022-05-13T10:29+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
canan kaftancıoğlu
chp
cumhuriyet halk partisi (chp)
istanbul
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından CHP'de tempo düşmüyor.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından çok sayıda partili dün İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı.Bu sabah da parti MYK'sı olağanüstü toplandı. Saat 08.45'te başlayan toplantıya Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın saat 11.00'de basın açıklaması yapması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20220512/kaftancioglu-kararinin-ardindan-chpliler-istanbul-il-baskanliginin-onunde-toplanmaya-basladi-1056319390.html
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kemal kılıçdaroğlu, canan kaftancıoğlu, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), istanbul
CHP Merkez Yönetim Kurulu, Kılıçdaroğlu başkanlığında olağanüstü toplandı
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CHP'de olağanüstü toplanma kararı verilmesinin ardından Merkez Yönetim Kurulu (MYK) toplantısı, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında İstanbul'da gerçekleştirildi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na verilen 4 yıl 11 ay 20 günlük hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından CHP'de tempo düşmüyor.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun çağrısının ardından çok sayıda partili dün İstanbul İl Başkanlığı'nda toplandı.
Bu sabah da parti MYK'sı olağanüstü toplandı. Saat 08.45'te başlayan toplantıya Kılıçdaroğlu başkanlık ediyor.
Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak'ın saat 11.00'de basın açıklaması yapması bekleniyor.