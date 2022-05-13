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Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak
Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak
Çin yönetimi, Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarına sınırlama getireceğini... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
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Çin Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 'yurt dışına seyahatlere zorunlu olmadıkça izin verilmeyeceği' ve 'pasaport ve seyahat belgelerinin onayında detaylı incelemelerin yapılacağı' belirtildi. Açıklamada, yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin de arttırılacağı kaydedildi. Çin'de Kovid-19 durumunun 'kritik ve acil noktada' olduğunun vurgulandığı açıklamada, geçen hafta Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında toplanan ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında salgınla mücadeleye dair alınan kararlara atıf yapıldı. Devlet Başkanı Şi, toplantıda 'sıfır vaka' politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermişti.
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çin, koronavirüs, vaka, yurtdışı, şi cinping

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak

10:16 13.05.2022
© AP Photo / Ng Han GuanÇin- Koronavirüs
Çin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
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Çin yönetimi, Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarına sınırlama getireceğini açıkladı.
Çin Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 'yurt dışına seyahatlere zorunlu olmadıkça izin verilmeyeceği' ve 'pasaport ve seyahat belgelerinin onayında detaylı incelemelerin yapılacağı' belirtildi.
Açıklamada, yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin de arttırılacağı kaydedildi. Çin'de Kovid-19 durumunun 'kritik ve acil noktada' olduğunun vurgulandığı açıklamada, geçen hafta Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında toplanan ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında salgınla mücadeleye dair alınan kararlara atıf yapıldı.
Devlet Başkanı Şi, toplantıda 'sıfır vaka' politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermişti.
Tayvan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
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