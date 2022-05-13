https://tr.sputniknews.com/20220513/cin-kovid-19-salgini-nedeniyle-yurt-disina-seyahat-kisitlamalarini-arttiracak-1056333881.html

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak

Çin, Kovid-19 salgını nedeniyle yurt dışına seyahat kısıtlamalarını arttıracak

Çin yönetimi, Omicron varyantı kaynaklı Kovid-19 vakalarının yayılmasını önlemek amacıyla vatandaşlarının yurt dışına çıkışlarına sınırlama getireceğini... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T10:16+0300

2022-05-13T10:16+0300

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koronavirüs

çin

koronavirüs

vaka

yurtdışı

şi cinping

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Çin Ulusal Göç İdaresi'nden yapılan açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle 'yurt dışına seyahatlere zorunlu olmadıkça izin verilmeyeceği' ve 'pasaport ve seyahat belgelerinin onayında detaylı incelemelerin yapılacağı' belirtildi. Açıklamada, yasadışı sınır geçişlerinin önlenmesine yönelik denetimlerin de arttırılacağı kaydedildi. Çin'de Kovid-19 durumunun 'kritik ve acil noktada' olduğunun vurgulandığı açıklamada, geçen hafta Devlet Başkanı Şi Cinping başkanlığında toplanan ülkenin en üst düzey karar organı Çin Komünist Partisi (ÇKP) Siyasi Büro Daimi Komitesi toplantısında salgınla mücadeleye dair alınan kararlara atıf yapıldı. Devlet Başkanı Şi, toplantıda 'sıfır vaka' politikasının ödünsüz sürdürüleceği mesajını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20220513/tayvanda-gunluk-kovid-19-vaka-sayisi-60-bini-asarak-en-yuksek-seviyesini-gordu--1056332711.html

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çin, koronavirüs, vaka, yurtdışı, şi cinping