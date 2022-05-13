Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://tr.sputniknews.com/20220513/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-bir-araya-geldi-1056348376.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:26+0300
2022-05-13T16:33+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1043295363_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_2e2c0570349ddae82e71a24221dc7ceb.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1a/1043295363_250:0:1750:1125_1920x0_80_0_0_ef8cb4e3343b42860b845c0d5e095f43.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamad el sani

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

16:26 13.05.2022 (güncellendi: 16:33 13.05.2022)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
Abone olTelegram
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала