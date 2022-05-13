Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi