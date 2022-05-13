https://tr.sputniknews.com/20220513/cumhurbaskani-erdogan-katar-emiri-al-sani-ile-bir-araya-geldi-1056348376.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:26+0300
2022-05-13T16:26+0300
2022-05-13T16:33+0300
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recep tayyip erdoğan, şeyh temim bin hamad el sani
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi
16:26 13.05.2022 (güncellendi: 16:33 13.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim Bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi