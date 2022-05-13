https://tr.sputniknews.com/20220513/cumhurbaskani-erdogandan-chp-lideri-kilicdarogluna-500-bin-liralik-tazminat-davasi-1056352451.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideriKılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T18:45+0300

2022-05-13T18:45+0300

2022-05-13T19:09+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

dava

tazminat

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. TRT' Haber'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü TBMM CHP Grup toplantısında ve dün CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yapmış olduğu konuşmalarında Erdoğan'a yönelik olarak 'kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarda' bulunduğu gerekçesiyle her bir konuşması için 250 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.

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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, dava, tazminat