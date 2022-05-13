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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası
Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideriKılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T18:45+0300
2022-05-13T19:09+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
dava
tazminat
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı. TRT' Haber'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü TBMM CHP Grup toplantısında ve dün CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yapmış olduğu konuşmalarında Erdoğan'a yönelik olarak 'kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarda' bulunduğu gerekçesiyle her bir konuşması için 250 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.
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recep tayyip erdoğan, kemal kılıçdaroğlu, dava, tazminat

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Kılıçdaroğlu'na 500 bin liralık tazminat davası

18:45 13.05.2022 (güncellendi: 19:09 13.05.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideriKılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 500 bin TL'lik tazminat davası açtı.
TRT' Haber'in aktardığına göre Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz salı günü TBMM CHP Grup toplantısında ve dün CHP İstanbul İl Başkanlığı binası önünde yapmış olduğu konuşmalarında Erdoğan'a yönelik olarak 'kişilik haklarını ihlal edici mahiyette gerçek dışı itham ve isnatlarda' bulunduğu gerekçesiyle her bir konuşması için 250 bin TL olmak üzere toplam 500 bin TL’lik manevi tazminat davası açıldı.
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