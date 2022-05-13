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Deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye 22 bin lira ceza
Deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye 22 bin lira ceza
İzmir'in Urla ilçesinde kaçak şekilde deniz patlıcanı avladığı belirlenen 3 kişiye 22 bin 287 lira ceza uygulandı. Araçtaki aramada, yaklaşık 500 kilogram... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T17:32+0300
2022-05-13T17:32+0300
türkiye
izmir
urla
deniz patlıcanı
patlıcan
ceza
araç
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İzmir Urla'da kaçak şekilde deniz patlıcanı avladığı belirlenen 3 kişiye 22 bin 287 lira ceza kesildi.Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçe Mahallesi açıklarında yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.Şüphelileri uzaktan takip eden ekipler, deniz patlıcanlarının yüklendiği otomobili durdurdu. Yaklaşık 500 kilogram canlı deniz patlıcanı ve dalış malzemeleri ele geçirildi.Sürücü P.Y. ile otomobildeki E.Y. ve A.E.'ye "dalışa yasak sahada avlanmak", "dalışa yasak sahada su ürünleri avcılığı yapmak", "izin belgesiz deniz patlıcanı nakli yapmak" ve "avlanması yasak deniz patlıcanı avcılığı yapmak" suçlarından toplam 22 bin 287 lira ceza uygulandı.Deniz patlıcanları denize bırakıldı.
türkiye
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izmir, urla, deniz patlıcanı, patlıcan, ceza, araç

Deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye 22 bin lira ceza

17:32 13.05.2022
© Fotoğraf : Official instagram account of Roman FedortsovEn tuhaf ve korkunç deniz yaratıkları
En tuhaf ve korkunç deniz yaratıkları - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© Fotoğraf : Official instagram account of Roman Fedortsov
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İzmir'in Urla ilçesinde kaçak şekilde deniz patlıcanı avladığı belirlenen 3 kişiye 22 bin 287 lira ceza uygulandı. Araçtaki aramada, yaklaşık 500 kilogram canlı deniz patlıcanı, dalış tüpleri ve malzemeleri ele geçirildi.
İzmir Urla'da kaçak şekilde deniz patlıcanı avladığı belirlenen 3 kişiye 22 bin 287 lira ceza kesildi.
Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçe Mahallesi açıklarında yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Şüphelileri uzaktan takip eden ekipler, deniz patlıcanlarının yüklendiği otomobili durdurdu. Yaklaşık 500 kilogram canlı deniz patlıcanı ve dalış malzemeleri ele geçirildi.
Sürücü P.Y. ile otomobildeki E.Y. ve A.E.'ye "dalışa yasak sahada avlanmak", "dalışa yasak sahada su ürünleri avcılığı yapmak", "izin belgesiz deniz patlıcanı nakli yapmak" ve "avlanması yasak deniz patlıcanı avcılığı yapmak" suçlarından toplam 22 bin 287 lira ceza uygulandı.
Deniz patlıcanları denize bırakıldı.
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