https://tr.sputniknews.com/20220513/deniz-patlicani-avlayan-3-kisiye-22-bin-lira-ceza-1056350749.html

Deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye 22 bin lira ceza

Deniz patlıcanı avlayan 3 kişiye 22 bin lira ceza

İzmir'in Urla ilçesinde kaçak şekilde deniz patlıcanı avladığı belirlenen 3 kişiye 22 bin 287 lira ceza uygulandı. Araçtaki aramada, yaklaşık 500 kilogram... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T17:32+0300

2022-05-13T17:32+0300

2022-05-13T17:32+0300

türkiye

izmir

urla

deniz patlıcanı

patlıcan

ceza

araç

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İzmir Urla'da kaçak şekilde deniz patlıcanı avladığı belirlenen 3 kişiye 22 bin 287 lira ceza kesildi.Urla Deniz Limanı Büro Amirliği ekipleri, Gülbahçe Mahallesi açıklarında yasa dışı deniz patlıcanı avcılığı yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi.Şüphelileri uzaktan takip eden ekipler, deniz patlıcanlarının yüklendiği otomobili durdurdu. Yaklaşık 500 kilogram canlı deniz patlıcanı ve dalış malzemeleri ele geçirildi.Sürücü P.Y. ile otomobildeki E.Y. ve A.E.'ye "dalışa yasak sahada avlanmak", "dalışa yasak sahada su ürünleri avcılığı yapmak", "izin belgesiz deniz patlıcanı nakli yapmak" ve "avlanması yasak deniz patlıcanı avcılığı yapmak" suçlarından toplam 22 bin 287 lira ceza uygulandı.Deniz patlıcanları denize bırakıldı.

türkiye

izmir

urla

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izmir, urla, deniz patlıcanı, patlıcan, ceza, araç