https://tr.sputniknews.com/20220513/disisleri-bakanligindan-israile-kinama-1056344713.html
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşa projelerini onaylamasını kınadı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T15:05+0300
2022-05-13T15:05+0300
2022-05-13T15:05+0300
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dışişleri bakanlığı, israil
Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e kınama
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Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'da yasa dışı yeni yerleşim birimleri inşa projelerini onaylamasını kınadı.