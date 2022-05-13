https://tr.sputniknews.com/20220513/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056332452.html
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
Dolar güne 15.40 lira bandında başladı, euro ise 16 lira seviyelerinde seyrediyor. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T09:18+0300
2022-05-13T09:18+0300
2022-05-13T09:18+0300
ekonomi
dolar
dolar/tl
euro
euro/tl
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yarım gram altın
gram altın
çeyrek altın
ekonomi
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Haftanın son iş günü 13 Mayıs sabahında dolar/TL 15,40 lira bandının üzerinde yer alıyor.Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,4033 lira, satış fiyatı 15,4133 liradan işlem görüyor.Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,0008 lira alış fiyatı, 16,0205 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.Sterlin'de ise alış fiyatı 18,7767 lira, satış fiyatı 18,8708 lira seviyesinde yer alıyor.Gram altın ne kadar?Ons altın fiyatı, 1826 dolar seviyesinde işlem görürken, spot piyasada altın satış fiyatlarında son durum:Gram altın 905 lira,Çeyrek altın 1485 lira,Yarım altın 2970 lira,Tam altın 5923 lira.
https://tr.sputniknews.com/20220512/dolar-ve-altin-fiyatlarinda-son-durum-ne-1056299857.html
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Dolar ve altın fiyatlarında son durum ne?
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Dolar güne 15.40 lira bandında başladı, euro ise 16 lira seviyelerinde seyrediyor.
Haftanın son iş günü 13 Mayıs sabahında dolar/TL 15,40 lira bandının üzerinde yer alıyor.
Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 15,4033 lira, satış fiyatı 15,4133 liradan işlem görüyor.
Euro/TL ise aynı dakikalarda 16,0008 lira alış fiyatı, 16,0205 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.
Sterlin'de ise alış fiyatı 18,7767 lira, satış fiyatı 18,8708 lira seviyesinde yer alıyor.
Gram altın ne kadar?
Ons altın fiyatı, 1826 dolar seviyesinde işlem görürken, spot piyasada altın satış fiyatlarında son durum: