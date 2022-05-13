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https://tr.sputniknews.com/20220513/egmden-emniyet-istihbarat-dairesi-eski-baskani-uzunun-paylasimina-tepki-kabul-edilemez-1056330053.html
EGM’den Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Uzun’un paylaşımına tepki: Kabul edilemez
EGM’den Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Uzun’un paylaşımına tepki: Kabul edilemez
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T02:10+0300
2022-05-13T02:10+0300
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Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un sosyal medya hesabından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünün onanmasına ilişkin "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" paylaşımına tepki gösterdi.EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı” ifadelerine yer verildi.
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emniyet genel müdürlüğü (egm)

EGM’den Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Uzun’un paylaşımına tepki: Kabul edilemez

02:10 13.05.2022
© DHAEmniyet Genel Müdürlüğü
Emniyet Genel Müdürlüğü - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© DHA
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının onanmasına ilişkin paylaşımına tepki gösterdi.
Emniyet Genel Müdürlüğü, Emniyet İstihbarat Dairesi Eski Başkanı Sabri Uzun’un sosyal medya hesabından Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile ilgili hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünün onanmasına ilişkin "Kaftancıoğlu, Halide Edip, 23 Mayıs 1919 günü İngiliz işgali altındaki İstanbul Sultanahmet meydanında özgürlük nutku atmıştı. İşgalciler bile Ona, senin gibi ceza vermemişlerdi. Türk kadınlarını sizin şahsınızda kutluyorum" paylaşımına tepki gösterdi.
EGM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “İstihbarat Daire Başkanlığı yapmış birisinin böyle bir ahlaksızlığı kabul edilemez. Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı” ifadelerine yer verildi.
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