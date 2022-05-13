https://tr.sputniknews.com/20220513/erdogan-taziye-icin-birlesik-arap-emirliklerine-gidecegiz-1056342260.html

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu düşünce içinde değiliz

Erdoğan: İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu düşünce içinde değiliz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılabileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T14:07+0300

2022-05-13T14:07+0300

2022-05-13T14:29+0300

politika

recep tayyip erdoğan

suriye

nato

isveç

finlandiya

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.73 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi, ''Uzun süredir rahatsızlığı vardı, ziyarete gideceğim'' dedi.Erdoğan, "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi." diye konuştuABD'nin Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı, "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de aynısını yaparız" ifadelerini kullandı.

suriye

isveç

finlandiya

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recep tayyip erdoğan, suriye, nato, isveç, finlandiya