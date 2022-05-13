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Erdoğan: İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu düşünce içinde değiliz
Erdoğan: İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu düşünce içinde değiliz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılabileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T14:07+0300
2022-05-13T14:07+0300
2022-05-13T14:29+0300
politika
recep tayyip erdoğan
suriye
nato
isveç
finlandiya
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.73 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi, ''Uzun süredir rahatsızlığı vardı, ziyarete gideceğim'' dedi.Erdoğan, "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi." diye konuştuABD'nin Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı, "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de aynısını yaparız" ifadelerini kullandı.
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recep tayyip erdoğan, suriye, nato, isveç, finlandiya
Erdoğan: İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz, olumlu düşünce içinde değiliz
14:07 13.05.2022 (güncellendi: 14:29 13.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya katılabileceği yönündeki açıklamalarına ilişkin "İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz, İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi" yorumunda bulundu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da cuma namazı sonrası gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.
73 yaşında hayatını kaybeden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Halife bin Zayid el-Nahyan'a Allah'tan rahmet diledi, ''Uzun süredir rahatsızlığı vardı, ziyarete gideceğim'' dedi.
Erdoğan, "Şu anda İsveç ve Finlandiya ile ilgili gelişmeleri takip ediyoruz ama olumlu bir düşünce içinde değiliz. İskandinav ülkeleri terör örgütü misafirhanesi gibi." diye konuştu
ABD'nin Suriye’nin kuzeyinde YPG öncülüğündeki Demokratik Suriye Güçleri'nin kontrolünde olan bölgeler için yaptırım muafiyeti getirmesiyle ilgili Cumhurbaşkanı, "YPG bir terör örgütüdür. PKK neyse YPG de odur. Dolayısıyla Amerika'nın bu yanlışını kabullenmemiz mümkün değil. Irak'ın kuzeyinde ne yaptıysak Suriye'nin kuzeyinde de aynısını yaparız" ifadelerini kullandı.