https://tr.sputniknews.com/20220513/erdoganin-konustugu-akmnin-onunde-bir-kisi-uzerinde-3-adet-silah-ile-yakalandi-1056354694.html
Erdoğan'ın konuştuğu AKM'nin önünde bir kişi üzerinde 3 adet silah ile yakalandı
Erdoğan'ın konuştuğu AKM'nin önünde bir kişi üzerinde 3 adet silah ile yakalandı
Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T21:16+0300
2022-05-13T21:16+0300
2022-05-13T21:16+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
akm
şüpheli
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
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recep tayyip erdoğan, akm, şüpheli
Erdoğan'ın konuştuğu AKM'nin önünde bir kişi üzerinde 3 adet silah ile yakalandı
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Taksim'de Atatürk Kültür Merkezi'nin yanında bulunan güvenlik noktasında üzerinde 3 adet silah olan bir kişi yakalandı. Şüpheli gözaltına alınarak emniyete götürüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Atatürk Kültür Merkezi'nde katıldığı program için bölgede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, şüpheli hareketler sergileyen bir kişiyi durdurarak üzerini aradı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada şüpheli şahsın üzerinde 3 adet tabanca ele geçirildi. Gözaltına alınan zanlı, emniyet aracına bindirilerek ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.