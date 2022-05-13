https://tr.sputniknews.com/20220513/eurovision-2022de-finalist-ulkeler-belli-oldu-1056330432.html
Eurovision 2022'de finalist ülkeler belli oldu
Eurovision 2022'de finalist ülkeler belli oldu
İtalya'nın ev sahipliğini yapacağı Eurovision 2022 finalinde yarışacak 25 ülke belli oldu. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T02:53+0300
2022-05-13T02:53+0300
2022-05-13T02:53+0300
dünya
eurovision şarkı yarışması
italya
müzik
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Eurovision’a 31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya ev sahipliği yapıyor. Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak. Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.Eurovision 2. Yarı Final sonuçlarına göre Belçika, Çekya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Sırbistan finale kalan ülkeler oldu.Final ne zaman?Eurovision 2022 şarkı yarışması finali ise 14 Mayıs Cumartesi günü final gerçekleştirecek.
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eurovision şarkı yarışması, italya, müzik
Eurovision 2022'de finalist ülkeler belli oldu
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İtalya'nın ev sahipliğini yapacağı Eurovision 2022 finalinde yarışacak 25 ülke belli oldu. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.
Eurovision’a 31 yıl aradan sonra bir kez daha İtalya ev sahipliği yapıyor. Yarışmaya bu sene 41 ülke katılıyor. 17 ülke birinci yarı finalde, 18 ülke ise ikinci yarı finalde yarışacak. "Büyük Beşler" olarak bilinen İtalya, Fransa, Almanya, İtalya ve İspanya büyük finale doğrudan katılacağından, yarı finalde yarışmayacak.
Eurovision 1. Yarı Final sonuçlarına göre İsviçre, Norveç, Ermenistan, Yunanistan, İzlanda, Ukrayna, Litvanya, Moldova, Portekiz ve Hollanda finale kalan ülkeler oldu.
Eurovision 2. Yarı Final sonuçlarına göre Belçika, Çekya, Azerbaycan, Polonya, Finlandiya, Estonya, Avustralya, İsveç, Romanya ve Sırbistan finale kalan ülkeler oldu.
Final ne zaman?
Eurovision 2022 şarkı yarışması finali ise 14 Mayıs Cumartesi günü final gerçekleştirecek.