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https://tr.sputniknews.com/20220513/evinin-bahcesindeki-kargalari-kurdugu-teleferik-duzeni-ile-besliyor-1056349414.html
Evinin bahçesindeki kargaları, kurduğu teleferik düzeni ile besliyor
Evinin bahçesindeki kargaları, kurduğu teleferik düzeni ile besliyor
Ümraniye’de yaşayan 43 yaşındaki ressam Sevda Yağcı, balkonundaki çiçeklerle ilgilenirken bahçedeki ağaçta bir karganın yuva yaptığını fark etti. Bunun üzerine... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:46+0300
2022-05-13T16:46+0300
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Ümraniye’de yaşayan 43 yaşındaki resim sanatçısı Sevda Yağcı, geçtiğimiz günlerde balkonundaki çiçeklerini sularken bahçede bir ağacın üzerine dişi bir karganın yuva yaptığını ve yumurtalarını bıraktığını gördü. Bunun üzerine harekete geçen Yağcı, dişi kargayı beslemek için evinin balkonundan ağaçtaki yuvaya kadar ip desteğiyle manuel teleferik sistemi kurdu. Yağcı, bir süre sonra dünyaya gözlerini açan yavruları ve dişi kargayı her sabah ve akşam teleferik sistemiyle yemek gönderip besliyor. Yağcı’ya gelen arkadaşları ise manuel teleferik sistemiyle kargaları beslemesine hem çok şaşırıyor hem de takdir ediyor.'Bir iple gönderip diğer iple çekiyorum'Konu hakkında konuşan ressam Sevda Yağcı, “Ben balkonda çiçeklerimle ilgilenirken ağaçta kargalar olduğunu fark ettim. Daha sonra kargaların yumurtalarının olduğunu fark ettim. Onlara yaptığım bu teleferik sistemiyle yemek göndermeye başladım. Bir iple gönderip diğer iple çekiyorum. 10 gün sonrasında yumurtalar çatladı ve yavrular dünyaya geldi. Onlara da sürekli yemek gönderiyorum. Yavruların da yiyebileceği pilav gibi yiyecek gönderiyorum. Tek ipin ucuna sert bir cisim bağlayıp ağaç dalları arasına tutturup sıkıştırdım sonra onu balkona bağladım. Ardından diğer bir ipin ucuna kabı bağlayıp yemekleri aşağı gönderdim. Böylelikle gönderdiğim yemekleri yiyorlar. Bitince kabı geri geri alıyorum. Tekrar koyup gönderiyorum. Bir manuel teleferik sistemi kurdum. Onunla yemek gönderip alıyoruz. Eve gelen arkadaşlarım oluyor mesela çok seviniyorlar. Onların da hoşlarına gidiyor. Ben kargaları önceden de çok severdim zaten. Kargaların yuva yapmalarından da çok büyük keyif aldım” dedi.
https://tr.sputniknews.com/20220312/adanali-kebapci-karda-ac-kalan-sokak-kopeklerini-beslemek-icin-haftada-500-km-yol-kat-ediyor--1054660950.html
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türkiye, istanbul, karga, hayvan, sevgi

Evinin bahçesindeki kargaları, kurduğu teleferik düzeni ile besliyor

16:46 13.05.2022
© İHA / AYKUT ZOR - SEVGİ CANPOLATEvinin bahçesindeki kargaları, kurduğu teleferik düzeni ile besliyor
Evinin bahçesindeki kargaları, kurduğu teleferik düzeni ile besliyor - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© İHA / AYKUT ZOR - SEVGİ CANPOLAT
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Ümraniye’de yaşayan 43 yaşındaki ressam Sevda Yağcı, balkonundaki çiçeklerle ilgilenirken bahçedeki ağaçta bir karganın yuva yaptığını fark etti. Bunun üzerine harekete geçen Yağcı, Karaşimşek ismini verdiği dişi kargaya ve yavrularına kurduğu teleferik sistemiyle besliyor.
Ümraniye’de yaşayan 43 yaşındaki resim sanatçısı Sevda Yağcı, geçtiğimiz günlerde balkonundaki çiçeklerini sularken bahçede bir ağacın üzerine dişi bir karganın yuva yaptığını ve yumurtalarını bıraktığını gördü. Bunun üzerine harekete geçen Yağcı, dişi kargayı beslemek için evinin balkonundan ağaçtaki yuvaya kadar ip desteğiyle manuel teleferik sistemi kurdu. Yağcı, bir süre sonra dünyaya gözlerini açan yavruları ve dişi kargayı her sabah ve akşam teleferik sistemiyle yemek gönderip besliyor. Yağcı’ya gelen arkadaşları ise manuel teleferik sistemiyle kargaları beslemesine hem çok şaşırıyor hem de takdir ediyor.

'Bir iple gönderip diğer iple çekiyorum'

Konu hakkında konuşan ressam Sevda Yağcı, “Ben balkonda çiçeklerimle ilgilenirken ağaçta kargalar olduğunu fark ettim. Daha sonra kargaların yumurtalarının olduğunu fark ettim. Onlara yaptığım bu teleferik sistemiyle yemek göndermeye başladım. Bir iple gönderip diğer iple çekiyorum. 10 gün sonrasında yumurtalar çatladı ve yavrular dünyaya geldi. Onlara da sürekli yemek gönderiyorum. Yavruların da yiyebileceği pilav gibi yiyecek gönderiyorum. Tek ipin ucuna sert bir cisim bağlayıp ağaç dalları arasına tutturup sıkıştırdım sonra onu balkona bağladım. Ardından diğer bir ipin ucuna kabı bağlayıp yemekleri aşağı gönderdim. Böylelikle gönderdiğim yemekleri yiyorlar. Bitince kabı geri geri alıyorum. Tekrar koyup gönderiyorum. Bir manuel teleferik sistemi kurdum. Onunla yemek gönderip alıyoruz. Eve gelen arkadaşlarım oluyor mesela çok seviniyorlar. Onların da hoşlarına gidiyor. Ben kargaları önceden de çok severdim zaten. Kargaların yuva yapmalarından da çok büyük keyif aldım” dedi.
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