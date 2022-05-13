https://tr.sputniknews.com/20220513/fransanin-ankara-buyukelciligi-mustesari-disislerine-cagrildi-1056351888.html
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı
Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı
Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak duyulan... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T18:24+0300
2022-05-13T18:24+0300
2022-05-13T18:24+0300
türkiye
nevzat uyanık
fransa
emmanuel macron
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AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Vekili Büyükelçi Nevzat Uyanık, dün 4 kişi tarafından Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasına patlayıcılarla düzenlenen 'terör saldırısından' duyulan rahatsızlığı belirtmek üzere Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu Bakanlık'a çağırdı.Fransa Büyükelçisinin Ankara dışında olması nedeniyle Büyükelçi Uyanık, Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar Grammont ile görüştü.Grammont'a bu menfur saldırının Paris Başkonsolosluğu'na Nisan 2021 ve Mayıs 2021’de gerçekleştirilen benzer saldırıların faillerine karşı gerekli ve etkili idari ve adli takibatın yapılmamasının ardından yapılan üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekildi.Öte yandan, Fransa’dan, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alan bu terör örgütüne karşı müsamahakar davranmayarak somut, etkili ve hızlı adımlar atması beklentisi de dile getirildi.Görüşmede Grammont’a ayrıca, Fransız makamlarından uluslararası anlaşmalar altındaki yükümlülükleri uyarınca Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasında meydana gelen hasarın tazmin edilmesinin, faillerin bir an evvel adalet önüne çıkarılarak kendilerine hak ettikleri cezanın verilmesinin ve Fransa’daki diplomatik ve konsüler misyonları ile Türk çıkarlarına yönelik koruma önlemlerinin arttırılmasının beklendiği vurgulandı.Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna PKK sempatizanları tarafından dün yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmişti.
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Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı Dışişleri'ne çağrıldı
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Fransa’nın Ankara Büyükelçiliği Müsteşarı, Türkiye’nin Paris Başkonsolosluğuna düzenlenen saldırı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağırılarak duyulan rahatsızlık iletildi.
AA'nın Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından aktardığı bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığı Araştırma ve Güvenlik İşleri Genel Müdürü Vekili Büyükelçi Nevzat Uyanık, dün 4 kişi tarafından Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasına patlayıcılarla düzenlenen 'terör saldırısından' duyulan rahatsızlığı belirtmek üzere Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Herve Magro'yu Bakanlık'a çağırdı.
Fransa Büyükelçisinin Ankara dışında olması nedeniyle Büyükelçi Uyanık, Dışişleri Bakanlığı'nda müsteşar Grammont ile görüştü.
Grammont'a bu menfur saldırının Paris Başkonsolosluğu'na Nisan 2021 ve Mayıs 2021’de gerçekleştirilen benzer saldırıların faillerine karşı gerekli ve etkili idari ve adli takibatın yapılmamasının ardından yapılan üçüncü saldırı olduğuna dikkat çekildi.
Öte yandan, Fransa’dan, Avrupa Birliği (AB) terör örgütleri listesinde yer alan bu terör örgütüne karşı müsamahakar davranmayarak somut, etkili ve hızlı adımlar atması beklentisi de dile getirildi.
Görüşmede Grammont’a ayrıca, Fransız makamlarından uluslararası anlaşmalar altındaki yükümlülükleri uyarınca Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğu hizmet binasında meydana gelen hasarın tazmin edilmesinin, faillerin bir an evvel adalet önüne çıkarılarak kendilerine hak ettikleri cezanın verilmesinin ve Fransa’daki diplomatik ve konsüler misyonları ile Türk çıkarlarına yönelik koruma önlemlerinin arttırılmasının beklendiği vurgulandı.
Türkiye'nin Paris Başkonsolosluğuna PKK sempatizanları tarafından dün yerel saatle 02.30 civarında havai fişek tipi patlayıcı maddelerle saldırı düzenlenmişti. Saldırıda başkonsolosluk binasının penceresi ve dış cephe duvarında hasar meydana gelmişti.