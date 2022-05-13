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Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı
Yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 20 Mayıs'a uzatıldı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T21:08+0300
2022-05-13T21:08+0300
türkiye
gelir idaresi başkanlığı
gelir
vergi
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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan sirkülere göre, 17 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken, 2022 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme süreleri 20 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı.Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.
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gelir idaresi başkanlığı, gelir, vergi

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

21:08 13.05.2022
© AAGelir İdaresi Başkanlığı
Gelir İdaresi Başkanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 20 Mayıs'a uzatıldı.
Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan sirkülere göre, 17 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken, 2022 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme süreleri 20 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı.
Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.
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