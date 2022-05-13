https://tr.sputniknews.com/20220513/gecici-gelir-ve-kurum-vergi-beyannameleri-icin-sure-uzatildi-1056354546.html

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Geçici gelir ve kurum vergi beyannameleri için süre uzatıldı

Yılın ilk çeyreğine ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin verilme ve ödeme süreleri, 20 Mayıs'a uzatıldı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T21:08+0300

2022-05-13T21:08+0300

2022-05-13T21:08+0300

türkiye

gelir idaresi başkanlığı

gelir

vergi

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Gelir İdaresi Başkanlığı'nın (GİB) internet sitesinde yayımlanan sirkülere göre, 17 Mayıs sonuna kadar verilmesi gereken, 2022 I. geçici vergi dönemine (Ocak-Şubat-Mart) ait gelir ve kurum geçici vergi beyannamelerinin süreleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin, ödeme süreleri 20 Mayıs günü sonuna kadar uzatıldı.Süre uzatımı, ilgili geçici vergi dönemi itibarıyla beyanname verme tarihi 17 Mayıs günü sonu olan özel hesap dönemine tabi mükellefleri de kapsayacak.

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gelir idaresi başkanlığı, gelir, vergi