https://tr.sputniknews.com/20220513/guney-osetyada-rusyaya-katilim-referandumu-icin-tarih-verildi-1056355914.html

Güney Osetya’da Rusya’ya katılım referandumu için tarih verildi

Güney Osetya’da Rusya’ya katılım referandumu için tarih verildi

Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Babilov, cumhuriyetin Rusya’ya katılımı için referandumun 17 Temmuz’da yapılacağını duyurdu. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T22:28+0300

2022-05-13T22:28+0300

2022-05-13T22:28+0300

dünya

rusya

güney osetya

referandum

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Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceği bildirildi.Babilov’un yazılı açıklamasında, bu kararın, Güney Osetya halkının eskiden beri Rusya’ya katılma arzusuna ve Güney Osetya Anayasası’nın 50. maddesinin 16. bendine dayandığı kaydedildi.Karar metninde, “Güney Osetya Cumhuriyeti’nde, “Güney Osetya Cumhuriyeti ile Rusya’nın birleşmesini destekliyor musunuz?” sorusu için referandum düzenlensin. Referandum tarihi olarak 17 Temmuz 2022 tayin edilsin” ifadesine yer verildi.

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rusya, güney osetya, referandum