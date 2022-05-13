https://tr.sputniknews.com/20220513/guney-osetyada-rusyaya-katilim-referandumu-icin-tarih-verildi-1056355914.html
Güney Osetya’da Rusya’ya katılım referandumu için tarih verildi
Güney Osetya’da Rusya’ya katılım referandumu için tarih verildi
Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Babilov, cumhuriyetin Rusya’ya katılımı için referandumun 17 Temmuz’da yapılacağını duyurdu. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T22:28+0300
2022-05-13T22:28+0300
2022-05-13T22:28+0300
dünya
rusya
güney osetya
referandum
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Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceği bildirildi.Babilov’un yazılı açıklamasında, bu kararın, Güney Osetya halkının eskiden beri Rusya’ya katılma arzusuna ve Güney Osetya Anayasası’nın 50. maddesinin 16. bendine dayandığı kaydedildi.Karar metninde, “Güney Osetya Cumhuriyeti’nde, “Güney Osetya Cumhuriyeti ile Rusya’nın birleşmesini destekliyor musunuz?” sorusu için referandum düzenlensin. Referandum tarihi olarak 17 Temmuz 2022 tayin edilsin” ifadesine yer verildi.
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rusya, güney osetya, referandum
Güney Osetya’da Rusya’ya katılım referandumu için tarih verildi
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Güney Osetya Cumhurbaşkanı Anatoliy Babilov, cumhuriyetin Rusya’ya katılımı için referandumun 17 Temmuz’da yapılacağını duyurdu.
Güney Osetya'nın Rusya'ya katılmak için 17 Temmuz'da referandum düzenleyeceği bildirildi.
Babilov’un yazılı açıklamasında, bu kararın, Güney Osetya halkının eskiden beri Rusya’ya katılma arzusuna ve Güney Osetya Anayasası’nın 50. maddesinin 16. bendine dayandığı kaydedildi.
Karar metninde, “Güney Osetya Cumhuriyeti’nde, “Güney Osetya Cumhuriyeti ile Rusya’nın birleşmesini destekliyor musunuz?” sorusu için referandum düzenlensin. Referandum tarihi olarak 17 Temmuz 2022 tayin edilsin” ifadesine yer verildi.