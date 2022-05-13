https://tr.sputniknews.com/20220513/halide-edip-adivarin-cekyada-yapilan-tablosuna-ulasildi-1056351136.html
Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan tablosuna ulaşıldı
Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan tablosuna ulaşıldı
Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden yazar Halide Edip Adıvar’ın 1920’li yılların sonunda Prag’da Çek ressam Alfons Mucha tarafından yapılan yağlı boya... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T17:56+0300
2022-05-13T17:56+0300
2022-05-13T17:56+0300
yaşam
halide edip adıvar
ressam
tablo
çekya
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Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden yazar Halide Edip Adıvar’ın 1920’li yılların sonunda Prag’da Çek ressam Alfons Mucha tarafından yapılan yağlı boya tablosu ortaya çıktı.Esere, Londra’da yaşayan ünlü ressamın torunu ve Mucha Vakfı Başkanı John Mucha ile kurulan temas sonrası ulaşıldı.Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış yaptığı açıklamada, Halide Edip Adıvar’ın 1925 yılında eşiyle Prag’ı ziyaret ettiğini, burada kaldıkları sürede dönemin tanınmış Çek ressamı Alfons Mucha ile dostluk kurduklarını anlattı.Bağış, Mucha’nın Halide Edip’in bir fotoğrafını çektirdiğini, daha sonrada bu fotoğrafa bakarak yağlı boya tablosunu yaptığını öğrendiklerini belirterek, Prag’da göreve başladıkları günden beri tablonun izini sürdüklerini söyledi.Salgının da etkisiyle 2 yıl süren araştırmalarının sonucunda tabloya ulaştıklarını aktaran Bağış, Mucha’nın bu önemli çalışmasını Prag’daki Mucha Vakfı koleksiyonunda tespit ettiklerini ifade etti.
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halide edip adıvar, ressam, tablo, çekya
Halide Edip Adıvar'ın Çekya'da yapılan tablosuna ulaşıldı
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Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden yazar Halide Edip Adıvar’ın 1920’li yılların sonunda Prag’da Çek ressam Alfons Mucha tarafından yapılan yağlı boya tablosuna ulaşıldı.
Cumhuriyet tarihinin önemli isimlerinden yazar Halide Edip Adıvar’ın 1920’li yılların sonunda Prag’da Çek ressam Alfons Mucha tarafından yapılan yağlı boya tablosu ortaya çıktı.
Esere, Londra’da yaşayan ünlü ressamın torunu ve Mucha Vakfı Başkanı John Mucha ile kurulan temas sonrası ulaşıldı.
Türkiye’nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış yaptığı açıklamada, Halide Edip Adıvar’ın 1925 yılında eşiyle Prag’ı ziyaret ettiğini, burada kaldıkları sürede dönemin tanınmış Çek ressamı Alfons Mucha ile dostluk kurduklarını anlattı.
Bağış, Mucha’nın Halide Edip’in bir fotoğrafını çektirdiğini, daha sonrada bu fotoğrafa bakarak yağlı boya tablosunu yaptığını öğrendiklerini belirterek, Prag’da göreve başladıkları günden beri tablonun izini sürdüklerini söyledi.
Salgının da etkisiyle 2 yıl süren araştırmalarının sonucunda tabloya ulaştıklarını aktaran Bağış, Mucha’nın bu önemli çalışmasını Prag’daki Mucha Vakfı koleksiyonunda tespit ettiklerini ifade etti.