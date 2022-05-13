https://tr.sputniknews.com/20220513/hazinenin-borclanma-maliyeti-ilk-3-ayda-yuzde-65e-yukseldi-1056336941.html

Hazine'nin borçlanma maliyeti ilk 3 ayda yüzde 65'e yükseldi

Hazine'nin borçlanma maliyeti ilk 3 ayda yüzde 65'e yükseldi

Enflasyonun çift haneye çıktığı 2017 yılından bu yana devletin ‘enflasyon arttıkça artan' faizlerle yaptığı borçlanma 3 kat birden yükseldi. Borçlanmanın... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T11:44+0300

2022-05-13T11:44+0300

2022-05-13T11:44+0300

ekonomi

hazine

borç

enflasyon

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Türkiye döviz ve enflasyondan etkilenmemek için faizle TL cinsinden borçlanma politikasından vazgeçerek, döviz cinsi değişken faizle ve TÜFE'ye dayalı borçlanmayı artırdı. Borçlanmanın TÜFE'ye endekslenmesi yüksek seyreden enflasyonun etkisiyle Hazine'nin borçlanma maliyetlerini fırlattı.Sözcü'den Erdoğan Süzer'in haberine bu yılın ilk 3 ayında Hazine'nin değişken faizli borçlanma oranı geçen yıla göre yüzde 53'ten yüzde 65'e çıktı. TÜFE arttıkça faizi de artan borçlanmanın payı yüzde 11.4'ten yüzde 28.8'e fırladı. Riske açık borçlanma yüzünden Hazine, enflasyon arttıkça rantiyeye daha çok para ödüyor.Borçlanma vadesi kısaldıGeleceğe yönelik güven azalınca borçlanmanın vadesi de kısaldı. Hazine 2017'de 71.2 ay, 2018'de 70.8 ay ortalama vade ile borçlanırken bu yılın ilk 3 aylık döneminde iç borçlanmanın ortalama vadesi 54.3 aya geriledi. Aynı şekilde 2017'nin mart ayında 77.6 ay vadeli borçlanan Hazine geçen martta 60.5 ay vadeyle borçlanabildi.TÜFE, döviz ve altına endeksli borçlanmalar bir yana TL cinsi sabit faizli iç borçlanmanın maliyeti bile iki kattan fazla arttı. Yurt içinden aldığı TL borca Mart 2017'de yüzde 11.4, Mart 2021'de yüzde 15.4 faiz ödeyen Hazine, bu yılın aynı ayında yüzde 25.6 bileşik faiz ödemek zorunda kaldı.

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hazine, borç, enflasyon