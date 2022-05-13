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HSK, 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
HSK, 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti
Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, (HSK) bu hafta FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. Toplantı sonrası 11 hakim ve... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T17:20+0300
2022-05-13T17:20+0300
türkiye
hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk)
ihraç
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Sabah'ın haberine göre, 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.Diğer yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Teftiş Kurulu Başkanlığında FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen çok sayıda yargı mensubunun dosyalarının inceleme ve soruşturmasının yüzde 95 oranında tamamlandığı öğrenildi. FETÖ ile ilişkisi tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraç edilebilmeleri için Birinci ve İkinci Daireden oluşan 13 üyenin 7'sinin oyu yeterli oluyor.
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hakimler ve savcılar yüksek kurulu (hsyk), ihraç

HSK, 11 hakim ve savcıyı meslekten ihraç etti

17:20 13.05.2022
© AAHakimler ve Savcılar Kurulu (HSK)
Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Kurulu, (HSK) bu hafta FETÖ ile irtibatlı olduğu tespit edilen hakim ve savcılar için toplandı. Toplantı sonrası 11 hakim ve savcının meslekten ihraç edilmesine karar verildi.
Sabah'ın haberine göre, 4 gün süren Genel Kurul toplantısında, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu ankesör aramaları, HTS geçmişe dönük arama ve sinyal kayıtları ve tanık beyanları ile tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraçları görüşüldü.
Diğer yandan, Hakimler ve Savcılar Kurulu ile Teftiş Kurulu Başkanlığında FETÖ ile irtibatlı olduğu değerlendirilen çok sayıda yargı mensubunun dosyalarının inceleme ve soruşturmasının yüzde 95 oranında tamamlandığı öğrenildi. FETÖ ile ilişkisi tespit edilen hakim ve savcıların meslekten ihraç edilebilmeleri için Birinci ve İkinci Daireden oluşan 13 üyenin 7'sinin oyu yeterli oluyor.
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