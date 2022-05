İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 40.8 azaldı

"En son Ramazan Bayramı'nda, son 10 yıldaki tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramlarını kıyasladığınızda bu yıl kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, can kayıplarında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalma yaşanmıştır. 100 bin kişi başına düşen trafik kazası can kaybı 2015'te 9.6'ydı. Yani 100 binde 9.6 can kaybı. Yüzbinde 13.4'te 2011 yılında, yani bizim 2011-2021 strateji belgesine adım attığımız yılın başındaydı. 2015 yılında 9.6 seviyesinden, 2021 yılı sonu itibarıyla yüzde 5.7 ve altı bandına geldi. Yani önemli bir düşüş sergiledi. Bu şu demektir: 2015'e göre yıllık can kaybı ortalaması 2 bin 500 kişi azaldı. Hep beraber bir araya gelsek, haşa, bir kişiye, herhangi bir can verebilme kabiliyetimiz de yoktur. Yine 2015 yılında yıllık yaya can kaybı 1810 iken, 2018'deki yaya öncelikli trafik anlayışına geçişle birlikte, 2020 yılında bu sayıyı yüzde 46.5 azalışla 968'e çekebildik. Araç sayısı 2010 yılına göre, 2020 yılında yüzde 59.9 artmışken, ölümlü trafik kazası sayısı aynı periyotta yüzde 40.8 azaldı."