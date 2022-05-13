https://tr.sputniknews.com/20220513/icisleri-bakani-soylu-olumlu-trafik-kazasi-sayisi-yuzde-408-azaldi-1056349196.html

İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 40.8 azaldı

İçişleri Bakanı Soylu: Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 40.8 azaldı

İçişleri Bakanı Soylu, "Son 10 yıldaki tatil süresi 5 gün olan ramazan bayramlarını kıyasladığınızda, kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, can... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T16:43+0300

2022-05-13T16:43+0300

2022-05-13T16:49+0300

süleyman soylu

trafik kazası

türkiye

içişleri bakanlığı

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ramazan Bayramı'nda, son 10 yıldaki tatil süresi 5 gün olan Ramazan Bayramlarıyla kıyaslandığında bu yıl kaza sayısında yüzde 37, ölümlü kazalarda yüzde 55, can kayıplarında yüzde 61, yaralı sayısında ise yüzde 47 azalma yaşandığını bildirdi.Bakan Soylu, Haliç Kongre Merkezi'nde bu yıl üçüncüsü düzenlenen Trafik Medya Ödülleri töreninde yaptığı konuşmada, hiçkimsenin yaşama hakkını basit sebeplerle kaybetmemesi gerektiğini ifade etti.Dünyada ve Türkiye'de paralimpik sporcuların önemli bir kısmının trafik kazaları ile engelli olduklarını anlatan Soylu, biraz daha dikkat ve özenle bu kayıpların önüne geçilebileceğinin altını çizdi.ABD'de bir sigorta şirketinin trafik kazalarına ilişkin yaptığı araştırmadan örnekler veren Soylu, bu araştırmaya göre kazalara neden olan etkenlerin başında dikkatin dağılması, aşırı hız, alkollü araç kullanma, dikkatsiz sürüş ve yağmurun geldiğini anlattı. Soylu, direksiyon başında cep telefonu kullanma, yemek veya bir şeyler içmenin kazaya neden olabileceğine işaret etti.Bakan Soylu, televizyon haberlerinde askere uğurlama sırasında yolun kapatılarak silah atıldığı görüntüleri izlediğini aktararak, "Allah'ınızı severseniz biz kaçıncı yüz yılda yaşıyoruz? Defalarca uyarıyoruz, anlatıyoruz. Askere gitmek bu memleketin evlatları için çok şerefli bir yolcuktur. Ama bu şerefli yolculuğun içerisine milletin hakkına girebilecek ve milletin hakkını bertaraf edebilecek bir adım ortaya konmamalı" dedi.Uyuşturucu kullanımına ilişkin verileri de paylaşan Soylu, Türkiye'de 2017 yılında doz aşımından ölüm sayısının 941 olduğunu, 2021'in sonunda 300'ün altında, 280 civarında bir rakamla kapatacaklarını bildirdi.ABD'de yıllık doz aşımı nedeniyle ölüm sayısının 100 bin olduğuna dikkati çeken Soylu, bu rakamın yeni açıklandığını, geçen yıldan bu yıla da yüzde 15 artış olduğunu kaydetti."Ölümlü trafik kazası sayısı yüzde 40,8 azaldı"Bakan Soylu, trafik kazalarını önleme konusunda büyük başarılara imza atıldığını, ancak önlerinde halen uzun bir yol olduğunu belirterek, şöyle devam etti:Salgın nedeniyle 2021 sonrasında tüm dünyada ve Türkiye'de sürücü ve yaya davranışlarında olumsuz yönde değişimler yaşandığını ifade eden Soylu, yaya can kaybının yüzde 22 artışla 968'den 1186'ya yükseldiğini, bunun da insanların kırsala giderek, yaya ve sürüş alışkanlıklarının olmadığı beldelerde yaşamalarından kaynaklandığını söyledi.Bakan Soylu, hayatını kaybeden yayaların yarısının kurallara uymama nedeniyle yaşamını yitirdiğini dile getirerek, "Demek ki biz bir taraftan sürücülere yaya öncelikli trafiği anlatırken, diğer taraftan yayalarımıza da trafik kuralları ve yaya kurallarına uymalarını da anlatmak zorundayız." diye konuştu.'İnsan hatasına imkan verebilecek boşlukları gidermeye çalışıyoruz'Soylu, yeni dönemde bir yandan trafik kazalarını azaltmaya, diğer yandan da kazalardaki can kaybı ve ciddi yaralanmaların önlenmesine odaklandıklarını kaydederek, sözlerini şöyle sürdürdü:2020-2021 yılları arasında trafik kazalarındaki toplam can kaybındaki artışın yüzde 10, sürücü kayıplarındaki artışın yüzde 6, yolcu kayıplarındaki artışın yüzde 9, yaya can kayıplarındaki artışın yüzde 22 olduğunu aktaran Bakan Soylu, şunları söyledi:

https://tr.sputniknews.com/20220508/temde-6-aracli-zincirleme-kaza-9-yarali-1056190015.html

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süleyman soylu, trafik kazası, içişleri bakanlığı