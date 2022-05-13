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https://tr.sputniknews.com/20220513/ikizlere-hamile-kadinin-supheli-olumunde-serbest-birakilan-kocasi-yeniden-gozaltina-alindi-1056333722.html
İkizlere hamile kadının şüpheli ölümünde serbest bırakılan kocası yeniden gözaltına alındı
İkizlere hamile kadının şüpheli ölümünde serbest bırakılan kocası yeniden gözaltına alındı
Denizli'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere hamile olan Hatice Çaltı'ya yapılan ön otopside boğazında morluklar ve parmak izleri tespit edildi... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T10:09+0300
2022-05-13T10:09+0300
türkiye
kadın cinayeti
kadın cinayetleri
kadına yönelik taciz
kadına yönelik şiddet
denizli
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Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.Tırnaklarında deri dokuları bulunduGenç kadının Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlandı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı’nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken, şüpheli olarak Çaltı'nın 46 yaşındaki eşi Ramazan Ç. gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Ramazan Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Savcı itiraz ettiBuldan Cumhuriyet Savcısının karara hemen itiraz etmesi üzerine aynı gece görülen Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada itirazın kabulüne ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Şüpheli adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı. Bugün 1.ağır cezaya sevk edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-kadin-cinayeti-parkta-herkesin-gozu-onunde-esini-bicaklayarak-oldurdu-1056154257.html
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kadın cinayeti, kadın cinayetleri, kadına yönelik taciz, kadına yönelik şiddet, denizli

İkizlere hamile kadının şüpheli ölümünde serbest bırakılan kocası yeniden gözaltına alındı

10:09 13.05.2022
© İHA / ATİLLA ÖZERİkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında
İkizlere hamile annenin şüpheli ölümünde koca 2. kez gözaltında - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© İHA / ATİLLA ÖZER
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Denizli'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere hamile olan Hatice Çaltı'ya yapılan ön otopside boğazında morluklar ve parmak izleri tespit edildi. Kadının şüpheli ölümüyle ilgili gözaltına alındıktan sonra adli kontrolle serbest bırakılan kocası savcının itirazı sonucu yeniden gözaltına alındı.
Denizli’nin Buldan ilçesine bağlı Yeni Mahalle'de yaşayan iki çocuk annesi olan ve ikiz bebeklere 5 aylık hamile Hatice Çaltı'dan uzun süre haber alamayan yakınları, kadının erken doğum yapabileceğini düşünerek durumu hemen polise ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleriyle birlikte eve gelip odaları kontrol eden polis ekipleri, Çaltı'yı banyonun küvetinde hareketsiz şekilde buldu. Başından yaralı olan Çaltı'nın öldüğü belirlendi. İlk belirlemelere göre 5 aylık ikiz bebeklere hamile olan 2 çocuk annesinin kalp krizi sonucu ölmüş olabileceği değerlendirilirken, Çaltı'nın vücudunda kesici ve delici alet yarası tespit edilmedi. Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Çaltı'nın cenazesi otopsi için Buldan Göğüs Hastalıkları Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tırnaklarında deri dokuları bulundu

Genç kadının Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morgunda ön otopsisi tamamlandı. Çaltı'nın boğazında morluklar ve parmak izleri, kollarında boğuşmadan kaynaklanan çizikler tespit edildi. Ayrıca Hatice Çaltı’nın tırnaklarında deri dokuları bulundu ve adli tıp incelemesine gönderildi. Yapılan ön otopsinin ardından genç kadının öldürülmüş olabileceği kesinlik kazanırken, şüpheli olarak Çaltı'nın 46 yaşındaki eşi Ramazan Ç. gözaltına alındı. Sürekli çelişkili ifadeler veren ve kollarında tırnak izleri tespit edilen Ramazan Ç., çıkarıldığı Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Savcı itiraz etti

Buldan Cumhuriyet Savcısının karara hemen itiraz etmesi üzerine aynı gece görülen Denizli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada itirazın kabulüne ve şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarılmasına karar verildi. Şüpheli adli kontrolle serbest kaldıktan saatler sonra yeniden gözaltına alındı. Bugün 1.ağır cezaya sevk edilecek.
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