https://tr.sputniknews.com/20220513/intihar-girisiminde-bulunan-kisi-ikna-edildikten-sonra-bulundugu-yerden-manzara-fotografi-cekti-1056329315.html
İntihar girişiminde bulunan kişi, ikna edildikten sonra bulunduğu yerden manzara fotoğrafı çekti
İntihar girişiminde bulunan kişi, ikna edildikten sonra bulunduğu yerden manzara fotoğrafı çekti
İstanbul'daki Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. İntihara kalkışan şahsın... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T01:04+0300
2022-05-13T01:04+0300
2022-05-13T01:04+0300
türkiye
istanbul
intihar
intihar girişimi
manzara
şişli
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056329264_0:0:3520:1980_1920x0_80_0_0_f9d3978fc8fa1ef64887f0370065a95d.jpg
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak bekledi. Polis ekiplerince ikna edilerek indirilen şahsın, inmeden önce cep telefonunu çıkararak manzaranın fotoğraflarını çekmesi büyük şaşkınlık yarattı.Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti.Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
türkiye
istanbul
şişli
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0d/1056329264_440:0:3080:1980_1920x0_80_0_0_5115cd5c752fb64ce41ef04cfbcf3eb2.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, intihar, intihar girişimi, manzara, şişli
İntihar girişiminde bulunan kişi, ikna edildikten sonra bulunduğu yerden manzara fotoğrafı çekti
Abone ol
İstanbul'daki Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. İntihara kalkışan şahsın inmeden önce cep telefonuyla manzaranın fotoğrafını çekmesi dikkatlerden kaçmadı.
İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak bekledi. Polis ekiplerince ikna edilerek indirilen şahsın, inmeden önce cep telefonunu çıkararak manzaranın fotoğraflarını çekmesi büyük şaşkınlık yarattı.
Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti.
Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü.