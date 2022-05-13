https://tr.sputniknews.com/20220513/intihar-girisiminde-bulunan-kisi-ikna-edildikten-sonra-bulundugu-yerden-manzara-fotografi-cekti-1056329315.html

İntihar girişiminde bulunan kişi, ikna edildikten sonra bulunduğu yerden manzara fotoğrafı çekti

İntihar girişiminde bulunan kişi, ikna edildikten sonra bulunduğu yerden manzara fotoğrafı çekti

İstanbul'daki Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan bir kişi, polis ekiplerince ikna edilerek indirildi. İntihara kalkışan şahsın... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T01:04+0300

2022-05-13T01:04+0300

2022-05-13T01:04+0300

türkiye

istanbul

intihar

intihar girişimi

manzara

şişli

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İstanbul'un Şişli ilçesinde bulunan Şişli Camii'nin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulunan şahıs, kubbenin alemine sarılarak bekledi. Polis ekiplerince ikna edilerek indirilen şahsın, inmeden önce cep telefonunu çıkararak manzaranın fotoğraflarını çekmesi büyük şaşkınlık yarattı.Olay, saat 18.30 sıralarında Şişli Camii’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kimliği öğrenilemeyen bir şahıs, caminin kubbesine çıkarak intihar girişiminde bulundu. Kubbenin alemine sarılarak dakikalarca bekleyen şahıs, ilginç görüntüler oluşturdu. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri caminin kubbesindeki aleme sarılarak bekleyen şahsı ikna etmek için uzun süre uğraştı. Ekiplerin çabaları sonucu ikna edilen şahıs, aşağıya inmeden önce cep telefonunun kamerasıyla manzarayı çekti.Kubbeden indirilen şahıs, sağlık ekiplerinin kontrolünün ardından emniyete götürüldü.

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istanbul, intihar, intihar girişimi, manzara, şişli