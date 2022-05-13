https://tr.sputniknews.com/20220513/istanbulda-fabrika-yangini-1056342027.html

İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T14:03+0300

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türkiye

istanbul

fabrika

yangın

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15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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istanbul, fabrika, yangın