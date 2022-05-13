https://tr.sputniknews.com/20220513/istanbulda-fabrika-yangini-1056342027.html
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T14:03+0300
2022-05-13T14:03+0300
2022-05-13T14:13+0300
türkiye
istanbul
fabrika
yangın
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15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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istanbul, fabrika, yangın
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
14:03 13.05.2022 (güncellendi: 14:13 13.05.2022) Abone ol
İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor
15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.