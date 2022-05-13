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https://tr.sputniknews.com/20220513/istanbulda-fabrika-yangini-1056342027.html
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor
İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T14:03+0300
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türkiye
istanbul
fabrika
yangın
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15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
türkiye
istanbul
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istanbul, fabrika, yangın

İstanbul'da fabrika yangını: Çok sayıda ekip müdahale ediyor

14:03 13.05.2022 (güncellendi: 14:13 13.05.2022)
© DHAYangın
Yangın - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© DHA
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İstanbul Bağcılar'da bir fabrikada yangın çıktı. Alevlere çok sayıda ekiple müdahale ediliyor
15 Temmuz Mahallesi Cami Yolu Caddesi'ndeki bir fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.
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