https://tr.sputniknews.com/20220513/istanbulda-kripto-para-soygunu-cinlilerin-evini-basarak-kisa-zamanda-zengin-olabiliriz-1056335298.html
İstanbul'da kripto para soygunu: 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz'
İstanbul'da kripto para soygunu: 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz'
İstanbul'da Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenlendi. Muğla'dan İstanbul'a uzanan sahte polislerin gerçekleştirdiği olayda, 65 bin... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:45+0300
2022-05-13T11:45+0300
2022-05-13T11:45+0300
kripto
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İstanbul'da yaşayan Erkan Selimoğlu, iddiaya göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli polis memuru arkadaşı 'Pinti' lakaplı Emin Yıldırgan'ı arayıp tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı. Selimoğlu'nun 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz' teklifini kabul eden Yıldırgan, meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam ile de fikir alışverişinde bulundu. Polis yeleklerini giydilerTeknik takibe yakalanmamak için kullandıkları telefonları Muğla'da bırakıp otomobille İstanbul'a giden 4 kişi, Küçükçekmece’de buluştukları Erkan Selimoğlu ile plan yaptı. Polis memurları Emin Yıldırgan ve Beytullah Özgaznep, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini kendileriyle birlikte diğer 3 kişiye de giydirdi. Çinli turistlerin kaldığı villaya, sahte operasyon düzenleyen 5 kişi, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ve şifresiyle 45 bin lirayı alıp villadan ayrıldı.Özel ekip oluşturulduİhbar üzerine adrese giden, Çinli turistlerin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kurulan özel ekip, şüphelileri Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. İstanbul'a götürülen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı.Kripto para cüzdanıyla 45 bin TL'nin şüphelilerin evlerinde bulunamadığı öğrenildi.
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kripto
İstanbul'da kripto para soygunu: 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz'
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İstanbul'da Çin uyruklu turistlerin kaldığı villaya sahte operasyon düzenlendi. Muğla'dan İstanbul'a uzanan sahte polislerin gerçekleştirdiği olayda, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ile 45 bin lira gasp edildi.
İstanbul'da yaşayan Erkan Selimoğlu, iddiaya göre, Muğla'nın Menteşe ilçesinde görevli polis memuru arkadaşı 'Pinti' lakaplı Emin Yıldırgan'ı arayıp tanıdığı zengin Çinli bir aile olduğunu anlattı. Selimoğlu'nun 'Çinlilerin evini basarak kısa zamanda zengin olabiliriz' teklifini kabul eden Yıldırgan, meslektaşı Beytullah Özgaznep, esnaf Ali Yılmaz ve Oktay Çam ile de fikir alışverişinde bulundu.
Polis yeleklerini giydiler
Teknik takibe yakalanmamak için kullandıkları telefonları Muğla'da bırakıp otomobille İstanbul'a giden 4 kişi, Küçükçekmece’de buluştukları Erkan Selimoğlu ile plan yaptı. Polis memurları Emin Yıldırgan ve Beytullah Özgaznep, yanlarında getirdikleri polis yeleklerini kendileriyle birlikte diğer 3 kişiye de giydirdi. Çinli turistlerin kaldığı villaya, sahte operasyon düzenleyen 5 kişi, 65 bin dolar kripto paranın bulunduğu soğuk cüzdan ve şifresiyle 45 bin lirayı alıp villadan ayrıldı.
Özel ekip oluşturuldu
İhbar üzerine adrese giden, Çinli turistlerin ifadesine başvurup güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından kurulan özel ekip, şüphelileri Muğla'nın Menteşe ilçesindeki evlerinde gözaltına aldı. İstanbul'a götürülen ve polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Emin Yıldırgan, Beytullah Özgaznep, Ali Yılmaz, Oktay Çam ve Erkan Selimoğlu tutuklandı.
Kripto para cüzdanıyla 45 bin TL'nin şüphelilerin evlerinde bulunamadığı öğrenildi.