https://tr.sputniknews.com/20220513/izvestiya-thy-ve-bazi-turk-internet-magazalari-mir-kartiyla-odeme-almayi-durdurdu-1056345826.html

İzvestiya: THY ve bazı Türk internet mağazaları, Mir kartıyla ödeme almayı durdurdu

İzvestiya: THY ve bazı Türk internet mağazaları, Mir kartıyla ödeme almayı durdurdu

Türk Hava Yolları (THY) ile Rusya'ya ürün satışı yapan bazı Türk internet mağazalarının yaptırımlar nedeniyle bir dizi Rus bankası tarafından verilen Mir... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T15:22+0300

2022-05-13T15:22+0300

2022-05-13T15:22+0300

ekonomi

mir

rusya

türk hava yolları (thy)

ödeme

kredi kartı

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İzvestiya'nın haberine göre THY, sitesinde Mir kartıyla bilet satışını durdururken işlem sırasında kullanıcılardan başka bir kart ya da ödeme yöntemi kullanmaları isteniyor.Kullanıcılar, seyahatseverlerin kullandığı bir forum sayfasında Sberbank, VTB ve Tinkoff gibi bankaların ödeme sistemlerinin çalışmadığını belirtti. 'Bogdesha' adlı bir kullanıcı, THY'den sadece Rus 'Poçta Bank' tarafından verilen kartla UnionPay ödeme sistemi üzerinden bilet alabildiğini anlattı.Rusya'dan Türkiye'ye ürün satışı yapan ve Ruslar arasında popüler olan 'TT-Turk' internet mağazasının da Mir kartlarıyla ödeme almayı durdurduğu ifade edildi.THY ve TT-Turk, İzvestiya gazetesinin konuyla ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. THY'nin sitesinde online bilet ödemelerinin yapılabileceği kartlar arasında Mir kartın halen yer aldığı görüldü.

https://tr.sputniknews.com/20220509/thy-yurt-disi-ucus-agina-4-yeni-hat-ekledi-1056219145.html

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mir, rusya, türk hava yolları (thy), ödeme, kredi kartı