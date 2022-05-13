https://tr.sputniknews.com/20220513/izvestiya-thy-ve-bazi-turk-internet-magazalari-mir-kartiyla-odeme-almayi-durdurdu-1056345826.html
İzvestiya: THY ve bazı Türk internet mağazaları, Mir kartıyla ödeme almayı durdurdu
İzvestiya: THY ve bazı Türk internet mağazaları, Mir kartıyla ödeme almayı durdurdu
Türk Hava Yolları (THY) ile Rusya'ya ürün satışı yapan bazı Türk internet mağazalarının yaptırımlar nedeniyle bir dizi Rus bankası tarafından verilen Mir... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T15:22+0300
2022-05-13T15:22+0300
2022-05-13T15:22+0300
ekonomi
mir
rusya
türk hava yolları (thy)
ödeme
kredi kartı
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İzvestiya'nın haberine göre THY, sitesinde Mir kartıyla bilet satışını durdururken işlem sırasında kullanıcılardan başka bir kart ya da ödeme yöntemi kullanmaları isteniyor.Kullanıcılar, seyahatseverlerin kullandığı bir forum sayfasında Sberbank, VTB ve Tinkoff gibi bankaların ödeme sistemlerinin çalışmadığını belirtti. 'Bogdesha' adlı bir kullanıcı, THY'den sadece Rus 'Poçta Bank' tarafından verilen kartla UnionPay ödeme sistemi üzerinden bilet alabildiğini anlattı.Rusya'dan Türkiye'ye ürün satışı yapan ve Ruslar arasında popüler olan 'TT-Turk' internet mağazasının da Mir kartlarıyla ödeme almayı durdurduğu ifade edildi.THY ve TT-Turk, İzvestiya gazetesinin konuyla ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. THY'nin sitesinde online bilet ödemelerinin yapılabileceği kartlar arasında Mir kartın halen yer aldığı görüldü.
https://tr.sputniknews.com/20220509/thy-yurt-disi-ucus-agina-4-yeni-hat-ekledi-1056219145.html
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mir, rusya, türk hava yolları (thy), ödeme, kredi kartı
İzvestiya: THY ve bazı Türk internet mağazaları, Mir kartıyla ödeme almayı durdurdu
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Türk Hava Yolları (THY) ile Rusya'ya ürün satışı yapan bazı Türk internet mağazalarının yaptırımlar nedeniyle bir dizi Rus bankası tarafından verilen Mir kartını bloke etmeye başladığı belirtildi.
İzvestiya'nın haberine göre THY, sitesinde Mir kartıyla bilet satışını durdururken işlem sırasında kullanıcılardan başka bir kart ya da ödeme yöntemi kullanmaları isteniyor.
Kullanıcılar, seyahatseverlerin kullandığı bir forum sayfasında Sberbank, VTB ve Tinkoff gibi bankaların ödeme sistemlerinin çalışmadığını belirtti. 'Bogdesha' adlı bir kullanıcı, THY'den sadece Rus 'Poçta Bank' tarafından verilen kartla UnionPay ödeme sistemi üzerinden bilet alabildiğini anlattı.
Rusya'dan Türkiye'ye ürün satışı yapan ve Ruslar arasında popüler olan 'TT-Turk' internet mağazasının da Mir kartlarıyla ödeme almayı durdurduğu ifade edildi.
THY ve TT-Turk, İzvestiya gazetesinin konuyla ilişkin sorularını yanıtsız bıraktı. THY'nin sitesinde online bilet ödemelerinin yapılabileceği kartlar arasında Mir kartın halen yer aldığı görüldü.