https://tr.sputniknews.com/20220513/kilicdaroglu-secimin-guvenligini-sarsacak-bir-sey-olursa-sorumlusu-sadattir-ve-saraydir-1056348004.html
Kılıçdaroğlu: Seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Saray'dır
Kılıçdaroğlu: Seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Saray'dır
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. (SADAT) önünde açıklamalarda bulundu. "Bu Türkiye asla... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:23+0300
2022-05-13T16:23+0300
2022-05-13T16:33+0300
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
sadat a.ş
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"Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar" diyen CHP lideri, "Bu kuruluşun hedefleri arasında gayrı nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tehdit. Arapça terör tedhiş olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" ifadelerini kullandı.T24'ün aktardığı haberde Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında, "Eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır. Erdoğan'a söylemek isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle bu kurumla çalıştın? Şu ana kadar Erdoğan'dan bu konuda gelen hiçbir bilgi yok" ifadelerini kullandı.'Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır'Seçim güvenliğine dikkati çeken CHP lideri, "Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır. Bunu bütün halkımıza açık ve net ifade ediyorum" sözlerini kaydetti.CHP lideri Kılıçdaroğlu devamında da, "Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, biz Kuvayı Milliyeciyiz, biz SADAT'çılardan korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar o yuva onları kurtarmaz. Biz bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" sözlerini kaydetti. CHP lideri Kılıdçaroğlu, "Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de hiç kimse unutmasın bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var" dedi.
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kemal kılıçdaroğlu, sadat a.ş
Kılıçdaroğlu: Seçimin güvenliğini sarsacak bir şey olursa sorumlusu SADAT ve Saray'dır
16:23 13.05.2022 (güncellendi: 16:33 13.05.2022) Abone ol
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret AŞ. (SADAT) önünde açıklamalarda bulundu. "Bu Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir" diyerek sözlerine başlayan CHP lideri, seçim güvenliğine dikkati çekti.
"Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan’ın danışmanlığını yapıyordu bunlar" diyen CHP lideri, "Bu kuruluşun hedefleri arasında gayrı nizami harp eğitimi de var. Dikkatini çekmek isterim kamuoyunun yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tehdit. Arapça terör tedhiş olarak tanımlanıyor, Türkçesi de terör. Aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" ifadelerini kullandı.
T24'ün aktardığı haberde Kılıçdaroğlu sözlerinin devamında, "Eğer bugün Türkiye'de milyonlarca insan varsa ve bunlar Suriye'den gelmişlerse bunların buraya gelişlerinde en büyük rolü oynayan da SADAT'tır. Erdoğan'a söylemek isterim, sen bu kuruluşu niçin danışman yaptın ve hangi gerekçeyle bu kurumla çalıştın? Şu ana kadar Erdoğan'dan bu konuda gelen hiçbir bilgi yok" ifadelerini kullandı.
'Seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır'
Seçim güvenliğine dikkati çeken CHP lideri, "Cumhuriyet Halk Partisi, demokratik yollarla bu ülkede seçimin yapılması için her türlü çabayı gösterecektir. SADAT gibi kuruluşlar, kim olursa olsun seçimi gölgeleyecek, seçimin güvenliğini sarsacak herhangi bir şey olursa sorumlusu SADAT'tır ve Saray'dır. Bunu bütün halkımıza açık ve net ifade ediyorum" sözlerini kaydetti.
CHP lideri Kılıçdaroğlu devamında da, "Biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, biz Kuvayı Milliyeciyiz, biz SADAT'çılardan korkacak kişiler değiliz. Korkanlar kapılarını açmayanlardır. Buraya geldik kendilerinden bilgi almak istedik ama korkularından yuvalarına sığındılar o yuva onları kurtarmaz. Biz bu ülkede gerçek anlamda demokrasiyi getirinceye kadar mücadelemizi sürdüreceğiz" sözlerini kaydetti.
CHP lideri Kılıdçaroğlu, "Korkunun ecele faydası yok. Türkiye'de hiç kimse unutmasın bu ülkede Cumhuriyet Halk Partisi var" dedi.