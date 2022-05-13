https://tr.sputniknews.com/20220513/kocaelide-farenin-pogacalar-arasinda-gezdigi-kafeye-inceleme-1056348035.html
Kocaeli'de farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme
Kocaeli'de farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme
Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntüler üzerine Körfez... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:20+0300
2022-05-13T16:20+0300
2022-05-13T16:20+0300
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Kocaeli'de bir kafede vitrinde dolaşan farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenler tepki gösterdi.Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde, kafedeki poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü.Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, poğaça tepsisine kadar gelip, gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi.İnceleme başlatıldıGörüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi.
https://tr.sputniknews.com/20220329/adanada-500-kovan-arinin-olmesiyle-ilgili-inceleme-herhangi-bir-zehirlenme-etkenine-rastlanmadi-1055123295.html
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kocaeli, denetim, sağlık
Kocaeli'de farenin poğaçalar arasında gezdiği kafeye inceleme
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Kocaeli'de, dinlenme tesisindeki kafede poğaçaların bulunduğu vitrine giren farenin görüntüleri sosyal medyada tepkiye neden oldu. Görüntüler üzerine Körfez Tarım ve Orman Müdürlüğü'nce kafeye yönelik inceleme başlatıldı.
Kocaeli'de bir kafede vitrinde dolaşan farenin görüntülerini sosyal medyada izleyenler tepki gösterdi.
Körfez ilçesinde, TEM yolu üzerindeki dinlenme tesisinde, kafedeki poğaçaların koyulduğu vitrinde fare gezdiği görüldü.
Cep telefonu kamerasıyla çekilip, sosyal medyada paylaşılan görüntüde farenin, poğaça tepsisine kadar gelip, gözden kaybolduğu anlar yer aldı. Görüntüleri izleyenler, işletmeye tepki gösterdi.
İnceleme başlatıldı
Görüntünün yayılmasının ardından Körfez İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, çalışma başlattı. Kafeye yönelik inceleme başlatıldığı, tutanak tutulduğu ve komisyonun konu ile ilgili karar vereceği belirtildi.