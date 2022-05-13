Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu
11:07 13.05.2022 (güncellendi: 11:12 13.05.2022)
© AFP 2022Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu
© AFP 2022
Temmuz 2021'de ötanazi hakkını genişleten Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara onay veren ilk ve tek Latin Amerika ülkesi oldu.
Ötanazinin yasal olduğu Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi kararına göre tıbbi yardımlı (hekim destekli) intihara da onay çıktı.
Mahkeme kararına göre doktor, bir hastanın ölümcül bir ilaç tüketerek hayatına son vermesine yardımcı olabilir.
🚨 ATENCIÓN 🚨 La Corte Constitucional legaliza el suicidio médicamente asistido.— EL TIEMPO (@ELTIEMPO) May 11, 2022
Los detalles aquí ► https://t.co/8cVFB6LSQA pic.twitter.com/GCEvvbekcx
Perşembe günkü oylamayı 3'e karşı 6 oyla kabul eden mahkeme, kararını "Yoğun acı çeken veya ciddi hastalığı olan birine yardım eden doktor, anayasal çerçeve içinde hareket ediyor sayılacak" ifadeleriyle duyurdu.
Sık sık ötanazi başlığı altında işlenen hekim destekli intiharda (physician assisted suicide) ne tam olarak aktif ne de tam olarak pasif ötanazi mümkün. Durumun salt intihar olmadığı da ortaya atılmıştır. Bu işlemde istek üzerine hekim, kişinin kendisini öldürebilmesini mümkün kılacak ortamı hazırlar.
Kolombiya, 1997'de ötanaziyi suç olmaktan çıkarmış ve Temmuz 2021'de bir yüksek mahkeme, 'onurlu ölüm hakkı' diye belirttiği bu hakkı, ölümcül hastalığı olmayan kişiler için genişletmişti.
Halkının çoğunluğu Katolik olmasına rağmen Kolombiya, bu adımı atan ilk ve tek Latin Amerika ülkesi ve bu konuda dünyadaki sayılı ülkelerden biri.
Kilise, kesin bir şekilde hem ötanaziye hem de tıbbi yardımlı intihara karşı çıkıyor.
Resmi verilere göre, 1997'den beri Kolombiya'da 200'e yakın kişi ötanaziyi seçti.
Bunun yanında ötanazi; Belçika, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre'de yasal olarak yürürlükte. ABD'nin bazı eyaletlerinde ise tıbbi yardımlı intihara izin veriliyor.
On the heels of a wave of progressive decisions including legal abortion up to the 24th week and adding the non-binary gender option for government documents, Colombia’s Constitutional Court just made Colombia one of just a handful of places that permit assisted suicide: https://t.co/DXcrqJEOQM pic.twitter.com/gYynh4ksET— Alex Bare (@alexbaretv) May 12, 2022