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https://tr.sputniknews.com/20220513/kolombiya-tibbi-yardimli-intihara-izin-veren-ilk-latin-amerika-ulkesi-oldu--1056334397.html
Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu
Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu
Temmuz 2021'de ötanazi hakkını genişleten Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara onay veren ilk ve tek Latin Amerika ülkesi oldu. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:07+0300
2022-05-13T11:12+0300
dünya
ötenazi
kolombiya
anayasa mahkemesi
izin
doktor
hasta
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Ötanazinin yasal olduğu Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi kararına göre tıbbi yardımlı (hekim destekli) intihara da onay çıktı. Mahkeme kararına göre doktor, bir hastanın ölümcül bir ilaç tüketerek hayatına son vermesine yardımcı olabilir.Perşembe günkü oylamayı 3'e karşı 6 oyla kabul eden mahkeme, kararını "Yoğun acı çeken veya ciddi hastalığı olan birine yardım eden doktor, anayasal çerçeve içinde hareket ediyor sayılacak" ifadeleriyle duyurdu. Sık sık ötanazi başlığı altında işlenen hekim destekli intiharda (physician assisted suicide) ne tam olarak aktif ne de tam olarak pasif ötanazi mümkün. Durumun salt intihar olmadığı da ortaya atılmıştır. Bu işlemde istek üzerine hekim, kişinin kendisini öldürebilmesini mümkün kılacak ortamı hazırlar.Kolombiya, 1997'de ötanaziyi suç olmaktan çıkarmış ve Temmuz 2021'de bir yüksek mahkeme, 'onurlu ölüm hakkı' diye belirttiği bu hakkı, ölümcül hastalığı olmayan kişiler için genişletmişti.Halkının çoğunluğu Katolik olmasına rağmen Kolombiya, bu adımı atan ilk ve tek Latin Amerika ülkesi ve bu konuda dünyadaki sayılı ülkelerden biri.Kilise, kesin bir şekilde hem ötanaziye hem de tıbbi yardımlı intihara karşı çıkıyor.Resmi verilere göre, 1997'den beri Kolombiya'da 200'e yakın kişi ötanaziyi seçti.Bunun yanında ötanazi; Belçika, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre'de yasal olarak yürürlükte. ABD'nin bazı eyaletlerinde ise tıbbi yardımlı intihara izin veriliyor.
https://tr.sputniknews.com/20220331/hollandada-2021de-otanaziye-basvuru-sayisi-7-bin-666-oldu-1055218781.html
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ötenazi, kolombiya, anayasa mahkemesi, izin, doktor, hasta

Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu

11:07 13.05.2022 (güncellendi: 11:12 13.05.2022)
© AFP 2022Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu
Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara izin veren ilk Latin Amerika ülkesi oldu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022
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Temmuz 2021'de ötanazi hakkını genişleten Kolombiya, tıbbi yardımlı intihara onay veren ilk ve tek Latin Amerika ülkesi oldu.
Ötanazinin yasal olduğu Kolombiya'da, Anayasa Mahkemesi kararına göre tıbbi yardımlı (hekim destekli) intihara da onay çıktı.
Mahkeme kararına göre doktor, bir hastanın ölümcül bir ilaç tüketerek hayatına son vermesine yardımcı olabilir.
Perşembe günkü oylamayı 3'e karşı 6 oyla kabul eden mahkeme, kararını "Yoğun acı çeken veya ciddi hastalığı olan birine yardım eden doktor, anayasal çerçeve içinde hareket ediyor sayılacak" ifadeleriyle duyurdu.
Sık sık ötanazi başlığı altında işlenen hekim destekli intiharda (physician assisted suicide) ne tam olarak aktif ne de tam olarak pasif ötanazi mümkün. Durumun salt intihar olmadığı da ortaya atılmıştır. Bu işlemde istek üzerine hekim, kişinin kendisini öldürebilmesini mümkün kılacak ortamı hazırlar.
Kolombiya, 1997'de ötanaziyi suç olmaktan çıkarmış ve Temmuz 2021'de bir yüksek mahkeme, 'onurlu ölüm hakkı' diye belirttiği bu hakkı, ölümcül hastalığı olmayan kişiler için genişletmişti.
Halkının çoğunluğu Katolik olmasına rağmen Kolombiya, bu adımı atan ilk ve tek Latin Amerika ülkesi ve bu konuda dünyadaki sayılı ülkelerden biri.
Kilise, kesin bir şekilde hem ötanaziye hem de tıbbi yardımlı intihara karşı çıkıyor.
Resmi verilere göre, 1997'den beri Kolombiya'da 200'e yakın kişi ötanaziyi seçti.
Bunun yanında ötanazi; Belçika, Kanada, Kolombiya, Lüksemburg, Hollanda ve İsviçre'de yasal olarak yürürlükte. ABD'nin bazı eyaletlerinde ise tıbbi yardımlı intihara izin veriliyor.
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