https://tr.sputniknews.com/20220513/kremlin-azovstaldeki-ukrayna-gucleri-isterlerse-buradan-cikabilirler-1056341347.html

Kremlin: Azovstal’deki Ukrayna güçleri isterlerse buradan çıkabilirler

Kremlin: Azovstal’deki Ukrayna güçleri isterlerse buradan çıkabilirler

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Mariupol’deki Azovstal fabrikası tesislerinde sıkışıp kalan Ukrayna güçlerinin, silah bırakmaları hâlinde buradan... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T13:47+0300

2022-05-13T13:47+0300

2022-05-13T13:47+0300

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nato

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Kremlin Sözcüsü Peskov, Azovstal’de sıkışmış Ukrayna güçlerinin akıbetine ilişkin, “Bu konuda Devlet Başkanımızın (Vladimir Putin) dediklerini temel alıyoruz” dedi ve ekledi: “Sivillerin fabrika topraklarından ayrılabileceklerini ve istedikleri yöne gidebileceklerini söylemişti ki, böyle de oldu. Askerlere gelince, onların da silah bırakmaları şartıyla fabrikadan ayrılabilecekleri söylenmişti" dedi.Kremlin Sözcüsü, ‘teslim olan askerlere uygun biçimde davranılacağını ve yaralı olanlara tıbbi yardım sağlanacağını’ kaydetti.Daha önce Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Azovstal’deki güçlerin tahliyesi konusunda Rusya ile bir tür anlaşma imzalamak istediklerini söylemişti. Vereşuk, ilk başta ağır yaralı askerlerin tahliyesi için uğraşacaklarını, Türkiye’nin de bu konuda yapılacak görüşmelerde arabulucu olmayı kabul ettiğini de kaydemişti.‘Gazprom, NATO’ya üye olma isteği yüzünden Finlandiya’ya gaz sevkiyatını durdurmayacak’Bunun yanında Peskov, Finlandiya’nın NATO’ya üye olmak istemesi nedeniyle Rus enerji şirketi Gazprom’un İskandinav ülkesine gaz sevkiyatını bugün durduracağı yönünde Fin basınında yer alan haberleri yalanlayarak “Böyle bir plan yok” diye konuştu‘Polonya Başbakanı’nın Rus kültürünü tümöre benzetmesi, Rus nefretinin en saf hâli’Kremlin Sözcüsü’ne, Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki’nin, Rus kültürü ve geleneklerini içeren bir kavram olan Rus Dünyası için ‘çıkarılıp alınması gereken kanserli bir tümör’ tanımlaması yapmış olması soruldu. Peskov soru karşısında, “Bu, Polonya siyasetini, yönetimini ve kısmen de halkını metastaz gibi çepeçevre sarmış Rus nefretinin özü. Bu, tabii ki de çok korkunç ve kabul edilemez bir açıklama” ifadelerini kullandı.‘İstemesi hâlinde Kuzey Kore’ye koronavirüsle mücadele konusunda yardım edebiliriz’Kremlin Sözcüsü, ilk koronavirüs vakalarının görüldüğü Kuzey Kore’nin Rusya’dan yardım isteyip istemediği yönündeki soruya, “Bir yardım istendiğine dair bilgim yok” yanıtını verdi. Peskov, şöyle devam etti: “Kuzey Koreli dostlarımız, koronavirüse karşı geliştirdiğimiz birçok aşı olduğunu, virüsle mücadele ve sağlık sistemini seferber etme konusunda deneyimli olduğumuzu çok iyi biliyor. Pyongyang böyle bir konuda yardım isterse, bu yardım çağrısı tabii ki hızlıca değerlendirilecektir.”

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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, azovstal , gazprom, nato, finlandiya