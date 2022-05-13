https://tr.sputniknews.com/20220513/kuzey-korede-son-24-saatte-18-binden-fazla-yeni-vaka-8-can-kaybi-bildirildi-1056330750.html
Kuzey Kore'de son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka, 8 can kaybı bildirildi
Kuzey Kore'de son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka, 8 can kaybı bildirildi
Perşembe günü ülkede ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını duyuran Kuzey Kore'de virüs nedeniyle son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka ve 8 can kaybı... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T03:33+0300
2022-05-13T03:33+0300
2022-05-13T03:33+0300
dünya
koronavirüs
kuzey kore
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Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığı habere göre, Kuzey Kore şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ülkede 8 can kaybı ve 18.000'den fazla koronavirüs vakası tespit etti. Dün Kuzey Kore yönetimi, salgının başlamasından bu yana ülkede ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.Bir diğer Yonhap haberine göre de, Kuzey Kore'de bilinmeyen bir yüksek ateş salgınından 350 bin kişi etkilendi. Bu sayının 162 bininden fazlasının şimdiye kadar izole edildiği ve tedavi edildiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/guney-kore-kuzey-korenin-denize-dogru-3-fuze-firlattigini-acikladi-1056309359.html
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koronavirüs, kuzey kore
Kuzey Kore'de son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka, 8 can kaybı bildirildi
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Perşembe günü ülkede ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını duyuran Kuzey Kore'de virüs nedeniyle son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka ve 8 can kaybı bildirildi.
Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığı habere göre, Kuzey Kore şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ülkede 8 can kaybı ve 18.000'den fazla koronavirüs vakası tespit etti.
Dün Kuzey Kore yönetimi, salgının başlamasından bu yana ülkede ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.
Bir diğer Yonhap haberine göre de, Kuzey Kore'de bilinmeyen bir yüksek ateş salgınından 350 bin kişi etkilendi. Bu sayının 162 bininden fazlasının şimdiye kadar izole edildiği ve tedavi edildiği bildirildi.