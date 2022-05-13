Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220513/kuzey-korede-son-24-saatte-18-binden-fazla-yeni-vaka-8-can-kaybi-bildirildi-1056330750.html
Kuzey Kore'de son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka, 8 can kaybı bildirildi
Kuzey Kore'de son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka, 8 can kaybı bildirildi
Perşembe günü ülkede ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını duyuran Kuzey Kore'de virüs nedeniyle son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka ve 8 can kaybı... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T03:33+0300
2022-05-13T03:33+0300
dünya
koronavirüs
kuzey kore
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055820149_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_976a281a668045a7a2886abfca887274.jpg
Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığı habere göre, Kuzey Kore şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ülkede 8 can kaybı ve 18.000'den fazla koronavirüs vakası tespit etti. Dün Kuzey Kore yönetimi, salgının başlamasından bu yana ülkede ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.Bir diğer Yonhap haberine göre de, Kuzey Kore'de bilinmeyen bir yüksek ateş salgınından 350 bin kişi etkilendi. Bu sayının 162 bininden fazlasının şimdiye kadar izole edildiği ve tedavi edildiği bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20220512/guney-kore-kuzey-korenin-denize-dogru-3-fuze-firlattigini-acikladi-1056309359.html
kuzey kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/19/1055820149_290:0:3021:2048_1920x0_80_0_0_837ee99389cf83aed514bc8d89854425.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, kuzey kore

Kuzey Kore'de son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka, 8 can kaybı bildirildi

03:33 13.05.2022
© AFP 2022 / NOEL CELISPekin- Koronavirüs
Pekin- Koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / NOEL CELIS
Abone olTelegram
Perşembe günü ülkede ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını duyuran Kuzey Kore'de virüs nedeniyle son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka ve 8 can kaybı bildirildi.
Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığı habere göre, Kuzey Kore şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ülkede 8 can kaybı ve 18.000'den fazla koronavirüs vakası tespit etti.
Dün Kuzey Kore yönetimi, salgının başlamasından bu yana ülkede ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.
Bir diğer Yonhap haberine göre de, Kuzey Kore'de bilinmeyen bir yüksek ateş salgınından 350 bin kişi etkilendi. Bu sayının 162 bininden fazlasının şimdiye kadar izole edildiği ve tedavi edildiği bildirildi.
Bir gün sonra Güney Kore buna karşılık olarak füze fırlatabileceğini açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
DÜNYA
Seul: Kuzey Kore 3 füze fırlattı
Dün, 14:12
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала