https://tr.sputniknews.com/20220513/kuzey-korede-son-24-saatte-18-binden-fazla-yeni-vaka-8-can-kaybi-bildirildi-1056330750.html

Kuzey Kore'de son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka, 8 can kaybı bildirildi

Kuzey Kore'de son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka, 8 can kaybı bildirildi

Perşembe günü ülkede ilk kez koronavirüs vakasına rastlandığını duyuran Kuzey Kore'de virüs nedeniyle son 24 saatte 18 binden fazla yeni vaka ve 8 can kaybı... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T03:33+0300

2022-05-13T03:33+0300

2022-05-13T03:33+0300

dünya

koronavirüs

kuzey kore

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Yonhap haber ajansının Kuzey Kore devlet medyasından aktardığı habere göre, Kuzey Kore şimdiye kadar koronavirüs nedeniyle ülkede 8 can kaybı ve 18.000'den fazla koronavirüs vakası tespit etti. Dün Kuzey Kore yönetimi, salgının başlamasından bu yana ülkede ilk kez koronavirüs vakasının tespit edildiğini duyurmuştu.Bir diğer Yonhap haberine göre de, Kuzey Kore'de bilinmeyen bir yüksek ateş salgınından 350 bin kişi etkilendi. Bu sayının 162 bininden fazlasının şimdiye kadar izole edildiği ve tedavi edildiği bildirildi.

https://tr.sputniknews.com/20220512/guney-kore-kuzey-korenin-denize-dogru-3-fuze-firlattigini-acikladi-1056309359.html

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koronavirüs, kuzey kore