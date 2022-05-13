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https://tr.sputniknews.com/20220513/luks-otomobil-vergi-dairesine-girdi-1056340587.html
Lüks otomobil vergi dairesine girdi
Lüks otomobil vergi dairesine girdi
Kocaeli'nde aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks otomobil vergi dairesine daldı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T13:24+0300
2022-05-13T13:24+0300
türkiye
trafik kazası
kaza
kocaeli
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Kocaeli'de aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks otomobil, vergi dairesine daldı.Kaza, Derince ilçesinde bulunan Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün giriş katındaki camlardan binaya girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Binanın içerisine dalan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.Otomobil sahibi Orhan K., "Vergi dairesine girmek üzere geldim. Arabayı park edecektim, araba durmayınca daireden içeri girdim" dedi. Otopark sorumlusu İbrahim Arık ise "Araba direkt içeri daldı büyük ihtimalle sürücü fren yerine gaza bastı. Araç viteste takılı kalmış da olabilir. Ben karşıdan geldiğini gördüm ama tam emin değilim arkam dönüktü" ifadelerini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html
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trafik kazası, kaza, kocaeli

Lüks otomobil vergi dairesine girdi

13:24 13.05.2022
© İHA / HAMZA EMİN USTA - MEHMET EKREM CEYLANLüks otomobil vergi dairesine girdi
Lüks otomobil vergi dairesine girdi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© İHA / HAMZA EMİN USTA - MEHMET EKREM CEYLAN
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Kocaeli'nde aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks otomobil vergi dairesine daldı.
Kocaeli'de aracını park etmek isteyen sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkan lüks otomobil, vergi dairesine daldı.
Kaza, Derince ilçesinde bulunan Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan K. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde Alemdar Vergi Dairesi Müdürlüğü'nün giriş katındaki camlardan binaya girdi. Kazayı gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazadan dolayı kimsenin yaralanmadığı öğrenildi. Binanın içerisine dalan otomobil çekici yardımıyla çıkarıldı.
Otomobil sahibi Orhan K., "Vergi dairesine girmek üzere geldim. Arabayı park edecektim, araba durmayınca daireden içeri girdim" dedi. Otopark sorumlusu İbrahim Arık ise "Araba direkt içeri daldı büyük ihtimalle sürücü fren yerine gaza bastı. Araç viteste takılı kalmış da olabilir. Ben karşıdan geldiğini gördüm ama tam emin değilim arkam dönüktü" ifadelerini kullandı.
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