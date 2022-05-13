https://tr.sputniknews.com/20220513/macaristanda-93-bin-ordek-itlaf-edildi--1056346908.html
Macaristan'da 93 bin ördek itlaf edildi
Macaristan'da 93 bin ördek itlaf edildi
Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi nedeniyle 93 bin ördeğin itlaf edildiğini duyurdu. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T16:05+0300
2022-05-13T16:05+0300
2022-05-13T16:05+0300
dünya
macaristan
ördek
itlaf
kuş gribi
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Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlandığı belirtildi. Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 93 bin ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.
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macaristan, ördek, itlaf, kuş gribi
Macaristan'da 93 bin ördek itlaf edildi
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Macaristan Ulusal Gıda Güvenliği Ofisi (Nebih), ülkede kuş gribi nedeniyle 93 bin ördeğin itlaf edildiğini duyurdu.
Ofisten yapılan açıklamada, ülkenin Szabolcs-Szatmar-Bereg bölgesindeki bir çiftlikte kuş gribi virüsüne (H5N1) rastlandığı belirtildi.
Virüsün yayılmasını engellemek amacıyla 93 bin ördeğin itlaf edildiği aktarılan açıklamada, çiftliğin 10 kilometre yakınındaki bölgelerin de güvenlik amacıyla kontrol edileceği kaydedildi.