Mali müşavirler seçime gidiyor: ‘Sorunlara çözüm üretmek, kamuya faydalı değerler yaratmaktır’

Öncü Mali Müşavirler Grubu başkanı Özkan, seçimden beklentileri konusunda “Biz de bu yarış içerisindeyiz. Samimi olarak mesleğin sorunlarına çözüm üretmek... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

İstanbul Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası (İSMMMO) Genel Kurulu 14 Mayıs, seçimi ise 15 Mayıs tarihinde gerçekleşecek. Öncü Mali Müşavirler Grubu Başkanı Serdar Özkan, mali müşavirlerin karşılaştığı sorunları, odalarının geçmişini ve taleplerini Radyo Sputnik’te Ali Çağatay’la Seyir Hali programında değerlendirdi.Özkan, mali müşavir meslek örgütlerinin yapılanmasını “Biz 1989 yılında yasal olarak kanun kapsamında kurulan bir meslek örgütüyüz. Odalarımız ve birliğimizle birlikte örgütlü bir yapımız var. 33 yıllık süreçte iki ünvana sahibiz. Serbest mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler olmak üzere iki farklı ünvanla bu meslek yapılmaktadır. İki ayrı mesleğin de iki farklı odaları olup üst birlik TÜRMOB’da beraber delegeler sayesinde temsil edilmektedir. İstanbul’daki üye sayımız şu anda yaklaşık 50 bin serbest muhasebeci mali müşavir olarak faaliyetine devam etmektedir. Türkiye genelinde de yaklaşık 120 bin ruhsata tabi meslek mensubu olarak bu hizmeti veriyoruz” diye tanımladı.‘Vergi mükellefi ile Maliye Bakanlığı arasında bir köprü görevi görüyoruz’Meslek örgütünde yeni bir anlayış yaratma konusunda sorunları belirten Özkan, meslektaşlarının pandemi sürecinde yaşadıklarına “Asıl sıkıntımız şuradan geliyor: 33 yıllık yasamız çıktığı süreçten bugüne kadar aynı anlayış ve kişi tarafından yönetilen bir meslek örgütümüz var. Aynı algı ve yönetim anlayışı devam ettiği için mesleğimizi ve meslektaşlarımızı geliştirmek konusunda derdi ile dertlenen bir yönetim oluşturmak anlamında sıkıntılarımız var. Bizler de bu pandemi sürecinde mali müşavirler olarak istisna kapsamında olan emniyet ve sağlıktaki kardeşlerimiz gibi iki yıl boyunca devletimize milletimize bir yerde kamu hizmeti de veriyoruz. Vergilerin toplanması adına vergi mükellefi ile Maliye Bakanlığı arasında bir köprü görevi görüyoruz. Bunu icra etmeye çalıştık, bu süreçte bizim de şehitlerimiz oldu. Sayısal olarak 50 bin sayısı yönetilemez bir hale geldi. Bunun getirdiği haksız rekabet koşulları oluştu. Tahsilat sorunlarımız hiç çözülemedi. Kurumlarla iletişimimiz konusunda ciddi sıkıntılarımız var” diye dikkat çekti.‘Her gün bir mevzuatın değişmesi biz meslektaşları fazlasıyla yorar ve işini yapamaz hale getirir’Özkan, meslektaşları için en büyük sorunun mevzuatın sık değişimi olduğunu “En başta da Türkiye şartlarında bunu eleştirmek belki çok doğru anlaşılmayabilir ama her gün bir mevzuatın değişmesi biz meslektaşları fazlasıyla yorar ve işini yapamaz hale getirir. Bizim mesleğimiz yaklaşık 40’a yakın kanunla direkt ilintili çalışan bir meslek grubudur. Borçlar Kanunu, Vergi Kanunu, Ticaret Kanunu’ndan tutun bunlarda olabilecek en ufak bir değişiklik bizim mesleğimizi ilgilendiriyor ve doğal olarak da bunların takibi ayrı bir süreç haline geliyor. Verdiğimiz hizmetin de kalitesine yansıyor. Bunun yanında da talep ettiğimiz çözülemeyen problemlerimiz var. Pandemi sürecinde devletimiz pek çok kuruma ciddi olanak ve imkanlar sağlamasına rağmen bizim mesleğimiz ile ilgili tek talebimiz KDV konusunda bizim de biraz rahatlatılmamızdı. Bizdeki olay şöyledir; ücret tarifesi Maliye Bakanlığı’ndan yayınlanır. Bu KDV dahil fiyatlardır. Orada bir KDV indirim talebimiz söz konusuydu. Bunlar karşılanmadı. Yarı kamu hizmeti veren bir meslek örgütüyüz. Bu bağlamda ‘yeşil pasaport mali müşavirlerin hakkıdır’ dedik. Elde edemedik. Arabuluculuk hizmeti direkt bizimle ilgili olan bir iştir ama sadece avukat meslektaşlarımız yapıyor. Yasal olarak bize tanınmadığı için yapamıyoruz. Ticaret var olduğundan beri muhasebe mesleği var. 33 yıldan beri yasal olarak bu mesleği yapsak da hayatın her alanında muhasebe yapıyoruz. Bu tür işlerde bizim de vereceğimiz hizmet olduğuna inanıyoruz” diye vurguladı.‘Yarı kamu kuruluşu olarak kamuyu aydınlatmak gibi bir görevimiz var’Kamuyu aydınlatmanın meslek örgütü için bir görev olduğunu söyleyen Özkan, kamuoyuna yönelik ekonomik durumun raporlanması gerektiğini “Biz yarı kamu kuruluşu olarak kamuyu aydınlatmak gibi bir görevimiz var. Pandemi sonrası oluşan bir ekonomik kriz söz konusudur. Bizde daha had safhada, bunların kamuoyunu aydınlatacak şekilde bir rapora bağlanması gerekiyor. Bizler bunu kısmen işin içinde olduğumuz için daha rahat görebiliyoruz ama siyasi bir konu değildir. Kamuyu aydınlatmak gerekir. Bunu yapacak olan ekonomi ile ilintili mesleklerin en başında olan biz mali müşavirler geliyoruz. Bu tür eksikliklerin yerine getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz” diye ifade etti.‘Yaklaşık 10’a yakın meslek grubu bu seçimlere katılıyor’Özkan, seçimin usulünü ve grup olarak adaylıklarını “Nispi temsile göre seçim yaparız. Gruplar halinde seçime gireriz. Bireysel adaylıklar da vardır. Burada alınan oy doğrultusunda İstanbul Mali Müşavirler Odası’nda dokuz kişilik yönetim üç kişilik denetim kurulu ve beş kişilik disiplin kurulu vardır. Bunlar üç yılda bir seçimle gelir. Bunlar alınan oyun toplama bölünerek hesaplanması doğrultusunda gruplardan ona göre temsil ile oluşan bir yönetim anlayışı vardır. Cumartesi Lütfi Kırdar’da genel kurulumuz var. Pazar günü de seçimimiz var. Yaklaşık 10’a yakın meslek grubu bu seçimlere katılıyor. Aldıkları oy doğrultusunda temsil yetkisi alabiliyor ya da alamıyor. Yönetim buna göre şekilleniyor. Biz de bu yarış içerisindeyiz. Samimi olarak mesleğin sorunlarına çözüm üretmek, kamuya faydalı değerler yaratmaktır. 33 yıl demek kurulduğunda doğmuş olan çocuklar mesleğinde 5-6’ıncı yılını dolduruyor demektir. Bunlardan kurtulmamız, kabuğumuzu kırmamız lazımdır” diye aktardı.

