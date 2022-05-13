https://tr.sputniknews.com/20220513/manisada-zehirlenen-20-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056350864.html

Manisa'da zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa'da zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci, yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T17:40+0300

2022-05-13T17:40+0300

2022-05-13T17:40+0300

türkiye

manisa

öğrenci

zehirleme

gıda zehirlenmesi

tedavi

öğle yemeği

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Yağmurlu Recai Berber İlkokulunda 20 öğrencide öğle yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.Tedavilerinin ardından 10 öğrenci taburcu edildi. Diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

türkiye

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manisa, öğrenci, zehirleme, gıda zehirlenmesi, tedavi, öğle yemeği