https://tr.sputniknews.com/20220513/manisada-zehirlenen-20-ogrenci-hastaneye-kaldirildi-1056350864.html
Manisa'da zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Manisa'da zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci, yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T17:40+0300
2022-05-13T17:40+0300
2022-05-13T17:40+0300
türkiye
manisa
öğrenci
zehirleme
gıda zehirlenmesi
tedavi
öğle yemeği
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Yağmurlu Recai Berber İlkokulunda 20 öğrencide öğle yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.Tedavilerinin ardından 10 öğrenci taburcu edildi. Diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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manisa, öğrenci, zehirleme, gıda zehirlenmesi, tedavi, öğle yemeği
Manisa'da zehirlenen 20 öğrenci hastaneye kaldırıldı
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Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 20 öğrenci, yedikleri yemek sonrasında rahatsızlandı. Öğrenciler, gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yağmurlu Recai Berber İlkokulunda 20 öğrencide öğle yemeği sonrası baş ağrısı ve mide bulantısı şikayetleri görüldü.
Okul yönetiminin durumu bildirmesi üzerine okula gelen sağlık ekipleri, şikayetleri bulunan öğrencileri hastanelere kaldırdı.
Tedavilerinin ardından 10 öğrenci taburcu edildi. Diğer öğrencilerin de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.