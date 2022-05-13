https://tr.sputniknews.com/20220513/marmaraya-akan-kinikli-deresi-siyaha-burundu-1056356009.html

Marmara'ya akan Kınıklı Deresi siyaha büründü

Marmara'ya akan Kınıklı Deresi siyaha büründü

Silivri'de doğan ve Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçip Marmara'ya akan Kınıklı Deresi, atıklar sebebiyle siyah renge büründü. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T22:37+0300

2022-05-13T22:37+0300

2022-05-13T22:37+0300

türkiye

marmara denizi

göl

kirlilik

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Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinden geçen Kınıklı Deresi, atıklar nedeniyle siyaha büründü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğü dereden, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri ise denizden numune alarak inceleme başlattı.İstanbul'un Silivri ilçesi sınırları içinden doğan Kınıklı Deresi, Marmaraereğlisi'nin Sultanköy Mahallesi kesiminde atıklar nedeniyle siyah renge bürünerek Marmara Denizi'ne akmaya başladı.Kimyasal atıklarla üzeri ziftle örtülmüş gibi bir görüntüye bürünen ve ağır kokular yayan derenin döküldüğü Marmara Denizi'nin Tekirdağ sahili de siyaha kaplandı.Derenin kirli aktığını görenlerin ihbarıyla bölgeye Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. Kısa sürede gelen ekipler, siyah akan dereden numuneler aldı. Komutanlık ekipleri de denizden numune alıp, görüntü ve fotoğraf çekti.Marmaraereğlisi Çevre Gönüllüleri Derneği Başkan Yardımcısı Özgür Aksun, gerekli yerlere şikâyetlerini yaptıklarını belirterek, "Dere simsiyah akıyor, ağır bir koku var. Daha önce 2 kilometre ilerideki Kamara Deresi'nde aynı sıkıntımız oldu. Buradaki fabrikaların çok iyi denetlenmediğini tahmin ediyoruz. Bakanlıktan bu güzel ilçenin denetlenmesini talep ediyoruz. Burada denize insanlar giriyor, canlılar yaşıyor. Balıklarımız ölüyor" dedi.Mahalle sakinlerinden birisi ise hem koku hem de siyah akan dere nedeniyle denize giremediklerini söyledi. "Bu sadece bugün değil, zaman zaman böyle akıyor. Derenin başlangıç noktası Değirmenköy, Silivri; bitiş noktası ise Tekirdağ sahili. Bugün zaten denize giremedik. Denizin büyük bir kısmı simsiyah olmuş, ağır bir koku var. Burada oturduğumuz için koku gelince rahatsız olduk."

türkiye

marmara denizi

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marmara denizi, göl, kirlilik