https://tr.sputniknews.com/20220513/mart-ayi-sanayi-uretimi-rakamlari-aciklandi-1056333947.html
Mart ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Mart ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 1.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.6 artış gösterdi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T10:14+0300
2022-05-13T10:14+0300
2022-05-13T10:14+0300
türkiye
tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
sanayi
ihracat
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 1.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.6 artış gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220412/sanayi-uretim-endeksi-subatta-aylik-bazda-yuzde-44-yillik-bazda-yuzde-133-artis-gosterdi-1055488673.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), sanayi, ihracat, ekonomi
Mart ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
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Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 1.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.6 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 1.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.6 artış gösterdi.