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https://tr.sputniknews.com/20220513/mart-ayi-sanayi-uretimi-rakamlari-aciklandi-1056333947.html
Mart ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Mart ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 1.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.6 artış gösterdi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
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tüik
türkiye istatistik kurumu (tüik)
sanayi
ihracat
ekonomi
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 1.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.6 artış gösterdi.
https://tr.sputniknews.com/20220412/sanayi-uretim-endeksi-subatta-aylik-bazda-yuzde-44-yillik-bazda-yuzde-133-artis-gosterdi-1055488673.html
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tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), sanayi, ihracat, ekonomi

Mart ayı sanayi üretimi rakamları açıklandı

10:14 13.05.2022
© AAsanayi -işçi
sanayi -işçi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 1.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.6 artış gösterdi.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin sanayi üretim endeksi sonuçlarını açıkladı.
Sanayi üretim endeksi martta aylık bazda yüzde 1.8 azalırken, yıllık bazda yüzde 9.6 artış gösterdi.
sanayi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.04.2022
EKONOMİ
Sanayi üretim endeksi, şubatta aylık bazda yüzde 4.4, yıllık bazda yüzde 13.3 artış gösterdi
12 Nisan, 10:10
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