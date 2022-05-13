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Melis Sezen: Biz kadınlar çok güçlüyüz, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz
Melis Sezen: Biz kadınlar çok güçlüyüz, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz
Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar'a yanıt veren oyuncu Melis Sezen, 'Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
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Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirmişti.Akit TV'de yayınlanan programda konuşan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" derken, "Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullanmıştı. Çakar'ın sözleri tepki çekmişti.Melis Sezen sosyal medya hesabından Ahmet Çakar'a yanıt verdi. Altın Kelebek Ödül töreninden yeni bir fotoğrafını paylaşan Sezen, "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle" ifadesini kullandı.
https://tr.sputniknews.com/20220512/mhpli-ahmet-cakar-melis-sezenin-kiyafeti-kanunen-suc-1056300099.html
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Melis Sezen: Biz kadınlar çok güçlüyüz, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz

20:03 13.05.2022 (güncellendi: 20:27 13.05.2022)
© Instagram / Melis SezenMelis Sezen
Melis Sezen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© Instagram / Melis Sezen
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Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar'a yanıt veren oyuncu Melis Sezen, 'Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz' dedi.
Eski MHP Mileltvekili Ahmet Çakar, oyuncu Melis Sezen’i Altın Kelebek Ödül töreninde giydiği kıyafet nedeniyle eleştirmişti.
Akit TV'de yayınlanan programda konuşan Çakar, "Bu Sadakatsiz adlı dizide oynayan bir kız var. Adını filan bilmem. Geçen gün bir galaya çağırdılar. Bir kıyafet giymiş o kıyafet kanunen suç" derken, "Çünkü göğüs dekoltesi tamamıyla açık toplum içinde kendini gösteriyor. Yani sütyen yok” ifadesini kullanmıştı. Çakar'ın sözleri tepki çekmişti.
Melis Sezen sosyal medya hesabından Ahmet Çakar'a yanıt verdi. Altın Kelebek Ödül töreninden yeni bir fotoğrafını paylaşan Sezen, "Biz kadınlar çok güçlüyüz, her zaman her yerde muhteşem işler başarmaya, ışıl ışıl parlamaya devam edeceğiz. Ruhumuz nasıl isterse öyle. Bu ışığın herkesin yüreğini doldurması ve aydınlatması dileğiyle" ifadesini kullandı.
Melis Sezen - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
TÜRKİYE
MHP'li Ahmet Çakar: Melis Sezen'in kıyafeti kanunen suç
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