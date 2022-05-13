https://tr.sputniknews.com/20220513/metrodaki-bicakli-saldirgan-sadece-aleyhime-olan-deliller-toplandi-1056356384.html

Metrodaki bıçaklı saldırgan: Sadece aleyhime olan deliller toplandı

Metrodaki bıçaklı saldırgan: Sadece aleyhime olan deliller toplandı

Metroda kadın yolculara bıçak çekip hakarette bulunan sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada söz verilen sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T22:51+0300

2022-05-13T22:51+0300

2022-05-13T22:52+0300

türkiye

metro

bıçak

emrah yılmaz

saldırı

bıçaklı saldırı

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İstanbul'da Kadıköy-Tavşantepe metrosunda iki kadın yolcuya bıçak çekip tehdit ve hakarette bulunduğu gerekçesiyle dava açılan tutuklu sanık Emrah Yılmaz'ın yargılanmasına devam edildi.Anadolu 27. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu yargılanan Emrah Yılmaz, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile bağlandı. Duruşmada, taraf avukatları da hazır bulundu.Sanığın cezai ehliyetine ilişkin muayene işlemlerinin tamamlandığını belirten hakim, Adli Tıp Kurumu raporunun henüz mahkemeye ulaşmadığını ve sanığın önceden "hükümlüyken kaçma" suçundan ceza aldığını tutanağa geçirdi.Duruşmada söz verilen sanık, önceki savunmalarını tekrar ettiğini, soruşturma aşamasında metrodaki görüntülerin zamanında incelenmediğini belirterek, sadece aleyhine olan delillerin toplandığını öne sürdü.Sanık avukatı Ezgi Sena Yassıbaş, müvekkilinin cezai ehliyetinin olmadığını savunarak sanığın ev hapsi şartıyla tahliyesini istedi. Müştekilerin avukatları ise dosyada yeterli delillerin toplanmadığını ifade ederek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesini talep etti.Adli Tıp Kurumu'ndan sanığın akıl sağlığı yönünden rapor gelmediğini gerekçe gösteren duruşma savcısı, sanığın tutukluluk halinin devamı yönünde karar verilmesini istedi.Ara kararını açıklayan mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.Ne olmuştu?Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Emrah Yılmaz'ın, 24 Kasım 2021'de Kadıköy-Tavşantepe hattındaki metroda tartıştığı Senanur ve annesi Nilgün Mihdiye Damgacı'ya bıçak çekip hakaret ve tehdit içerikli sözler söylediği aktarılıyor.İddianamede, Emrah Yılmaz'ın "silahla kasten yaralamaya teşebbüs", "basit yaralama", "hakaret", "halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla silahla tehdit" ve "zincirleme şekilde silahla tehdit" suçlarından 18 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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metro, bıçak, emrah yılmaz, saldırı, bıçaklı saldırı