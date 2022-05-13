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https://tr.sputniknews.com/20220513/ogretmenlik-kariyer-basamaklari-sinavi-tarihi-belli-oldu-program-basvurulari-1-haziranda-basliyor-1056344598.html
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu: Program başvuruları 1 Haziran'da başlıyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu: Program başvuruları 1 Haziran'da başlıyor
Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Eğitim programı başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T15:04+0300
2022-05-13T15:04+0300
türkiye
meb
milli eğitim bakanlığı (meb)
mahmut özer
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Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
https://tr.sputniknews.com/20220215/bakan-ozer-ogretmenlik-meslek-kanunu-ile-ilgili-yonetmelik-hazir-1053849931.html
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meb, milli eğitim bakanlığı (meb), mahmut özer

Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı tarihi belli oldu: Program başvuruları 1 Haziran'da başlıyor

15:04 13.05.2022
© AAkadın, çalışma, öğretmen
kadın, çalışma, öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Eğitim programı başvuruları 1 Haziran'da başlıyor. Sınav sonuçları ise 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Bakanlık ile Yıldız Teknik Üniversitesi arasında Mesleki Eğitim İş Birliği Protokolü İmza Töreni'nde yaptığı konuşmada Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'nin Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığını duyurdu.
Buna göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Mahmut Özer - Sputnik Türkiye, 1920, 15.02.2022
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Bakan Özer: Öğretmenlik Meslek Kanunu ile ilgili yönetmelik hazır
15 Şubat, 10:51
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