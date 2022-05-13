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CHP Sözcüsü Öztrak: Kaftancıoğlu hakkındaki hüküm sarayın isteğine göre verildi
CHP Sözcüsü Öztrak: Kaftancıoğlu hakkındaki hüküm sarayın isteğine göre verildi
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin olağanüstü MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T11:06+0300
2022-05-13T11:22+0300
faik öztrak
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanması ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm vekilleri İstanbul'a davet etmiş ve kendisi de İstanbul'a gitmişti. Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği olağanüstü MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220512/kaftancioglu-kararinin-ardindan-chpliler-istanbul-il-baskanliginin-onunde-toplanmaya-basladi-1056319390.html
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faik öztrak, canan kaftancıoğlu, chp

CHP Sözcüsü Öztrak: Kaftancıoğlu hakkındaki hüküm sarayın isteğine göre verildi

11:06 13.05.2022 (güncellendi: 11:22 13.05.2022)
© AACHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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CHP Sözcüsü Faik Öztrak, partisinin olağanüstü MYK toplantısının ardından yaptığı açıklamada "İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir" dedi.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na verilen hapis cezalarının Yargıtay tarafından onanması ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tüm vekilleri İstanbul'a davet etmiş ve kendisi de İstanbul'a gitmişti.
Kılıçdaroğlu'nun başkanlık ettiği olağanüstü MYK toplantısı sonrası açıklama yapan CHP Sözcüsü Öztrak, şu ifadeleri kullandı:
İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle de vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.
Bir otokratı sandıkta beraberce yenip tarihin tozlu sayfalarına göndereceğiz. Gün, sessiz kalma günü değildir.
Saraydakiler koltuklarından kalkmamak için milletle ve demokratik siyasetle kavgayı seçmişlerdir. Seçimleri kaybedeceğini anlayan bu kirli vesayetçi anlayış, yargı sopasıyla rakiplerini saf dışı etmeye çalışıyor. Milletin gerçek gündemini karartıyor.
Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin tertemiz oylarıyla bize vermiş olduğu İstanbul'u alamayacaklar, alamazlar. Ne yaparlarsa yapsınlar önümüzdeki seçimde Türkiye'yi almamızın önüne geçemeyecekler.
Sayın Kaftancıoğlu görevinin başındadır, parti çalışmalarına devam etmektedir.
Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nu ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, ziyaretin ardından destek amacıyla İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlara hitap etti. - Sputnik Türkiye, 1920, 12.05.2022
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