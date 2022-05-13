CHP Sözcüsü Öztrak: Kaftancıoğlu hakkındaki hüküm sarayın isteğine göre verildi

İstanbul İl Başkanımız hakkında verilen hüküm sarayın istek ve arzusuna göre verilmiştir. Bu karar millet adına verilmemiştir. Bu nedenle de vicdan sahibi tüm kalplerde hükümsüzdür. Kaftancıoğlu hakkında adalet tesis edilene kadar biz susmayacağız. Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır.