https://tr.sputniknews.com/20220513/papa-temmuz-ayinda-kanadayi-ziyaret-edecek-1056354253.html

Papa Temmuz ayında Kanada'yı ziyaret edecek

Papa Temmuz ayında Kanada'yı ziyaret edecek

Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 24-30 Temmuz'da Kanada'yı ziyaret edecek. 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T20:54+0300

2022-05-13T20:54+0300

2022-05-13T20:54+0300

dünya

vatikan

papa francis

justin trudeau

kanada

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/02/1050411737_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_e32c5954f203969cbaae1a43d1446949.jpg

Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa'nın Kanada ziyaretinde Edmonton, Quebec ve Iqaluit kentlerinde de temaslarda bulunacağı belirtildi.Ziyaret açıklaması, Katoliklerin ruhani liderinin, mart-nisanda Kanadalı yerli gruplarıyla Vatikan'da yaptığı görüşme ve Katolik okullarında yerli çocukların maruz kaldığı cinsel ve fiziksel istismarlar nedeniyle özür dilemesinin ardından geldi.Papa Francis, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı’dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.Yerli gruplar bu 'özrü' bekliyorduKonuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.Papa'nın hazirandaki Lübnan ziyareti ise ertelenmiştiBir süredir dizinden çektiği rahatsızlık sebebiyle Vatikan’daki programlarına tekerlekli sandalyeyle katıldığı görülen Papa'nın haziran ortasında Lübnan'a yapmayı planladığı ziyaret ise ertelenmişti.Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın sağlık koşulları sebebiyle bu ziyaretinin ertelendiğini duyurmuştu.

vatikan

kanada

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

vatikan, papa francis, justin trudeau, kanada