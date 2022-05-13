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https://tr.sputniknews.com/20220513/papa-temmuz-ayinda-kanadayi-ziyaret-edecek-1056354253.html
Papa Temmuz ayında Kanada'yı ziyaret edecek
Papa Temmuz ayında Kanada'yı ziyaret edecek
Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 24-30 Temmuz'da Kanada'yı ziyaret edecek. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T20:54+0300
2022-05-13T20:54+0300
dünya
vatikan
papa francis
justin trudeau
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Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa'nın Kanada ziyaretinde Edmonton, Quebec ve Iqaluit kentlerinde de temaslarda bulunacağı belirtildi.Ziyaret açıklaması, Katoliklerin ruhani liderinin, mart-nisanda Kanadalı yerli gruplarıyla Vatikan'da yaptığı görüşme ve Katolik okullarında yerli çocukların maruz kaldığı cinsel ve fiziksel istismarlar nedeniyle özür dilemesinin ardından geldi.Papa Francis, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı’dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.Yerli gruplar bu 'özrü' bekliyorduKonuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.Papa'nın hazirandaki Lübnan ziyareti ise ertelenmiştiBir süredir dizinden çektiği rahatsızlık sebebiyle Vatikan’daki programlarına tekerlekli sandalyeyle katıldığı görülen Papa'nın haziran ortasında Lübnan'a yapmayı planladığı ziyaret ise ertelenmişti.Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın sağlık koşulları sebebiyle bu ziyaretinin ertelendiğini duyurmuştu.
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vatikan, papa francis, justin trudeau, kanada

Papa Temmuz ayında Kanada'yı ziyaret edecek

20:54 13.05.2022
© REUTERS / Remo CasilliKatoliklerin 'Ölüler Günü' münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı yaptı.
Katoliklerin 'Ölüler Günü' münasebetiyle asker mezarığı ziyaret eden Papa Francis, tüm silah şirketlerine 'Artık durun' çağrısı yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© REUTERS / Remo Casilli
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Katolik aleminin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 24-30 Temmuz'da Kanada'yı ziyaret edecek.
Vatikan Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, Papa'nın Kanada ziyaretinde Edmonton, Quebec ve Iqaluit kentlerinde de temaslarda bulunacağı belirtildi.
Ziyaret açıklaması, Katoliklerin ruhani liderinin, mart-nisanda Kanadalı yerli gruplarıyla Vatikan'da yaptığı görüşme ve Katolik okullarında yerli çocukların maruz kaldığı cinsel ve fiziksel istismarlar nedeniyle özür dilemesinin ardından geldi.
Papa Francis, Kanadalı yerli gruplarından "Metis", "Inuit" ve "First Nations" ile görüşmelerinin ardından 1 Nisan'da yaptığı açıklamada, Kanada'da Katolik Kilisesi’ne bağlı yatılı okullarda geçmişte çocuklara yapılan muamele karşısında "öfke, utanç ve acı" duyduğunu belirterek, "Kilisenin bazı üyelerinin içler acısı davranışları için Tanrı’dan af diliyor ve size tüm kalbimle acı çektiğimi ifade etmek istiyorum. Ben de sizden özür dilemek konusunda Kanadalı Piskopos kardeşlerime katılıyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Yerli gruplar bu 'özrü' bekliyordu

Konuyu soruşturan Kanada'daki Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu, 1831-1996 döneminde faaliyet gösteren kiliseye bağlı yatılı okullar hakkındaki çalışmasını 2015'te tamamlamış ve 4 bin sayfalık rapor yayımlanmıştı. Komisyon, yaşananları "kültürel soykırım" olarak tanımlamıştı.
Söz konusu raporda, en az 4 bin 200 yerli çocuğun bu okullarda istismar ya da ihmal sonucu öldüğü belirtilmişti.
Kanada'da Katolik Kilisesi'nin kontrolündeki yatılı kilise okullarından bazılarının bahçesinde, resmi kayıtlarda olmayan çok sayıda çocuk mezarı bulunmuştu.
Hakikat ve Uzlaşma Komisyonu raporundan sonra yerli halktan defalarca özür dileyen Kanada Başbakanı Justin Trudeau, 2017'de Vatikan'a yaptığı resmi ziyarette Papa'dan da özür talep etmişti.

Papa'nın hazirandaki Lübnan ziyareti ise ertelenmişti

Bir süredir dizinden çektiği rahatsızlık sebebiyle Vatikan’daki programlarına tekerlekli sandalyeyle katıldığı görülen Papa'nın haziran ortasında Lübnan'a yapmayı planladığı ziyaret ise ertelenmişti.
Lübnan Turizm Bakanı Velid Nassar, 9 Mayıs'ta yaptığı açıklamada, Papa'nın sağlık koşulları sebebiyle bu ziyaretinin ertelendiğini duyurmuştu.
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