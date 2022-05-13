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Rafael Nadal, Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti
Rafael Nadal, Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti
Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal 3. turda elendi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T01:34+0300
2022-05-13T01:34+0300
spor
tenis
rafael nadal
novak djokovic
roma açık tenis turnuvası
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Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi’ndeki toprak kortlarda bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuvaya tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde 3. tur maçlarıyla devam edildi.Dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, İsviçreli Stan Wawrinka ile Merkez Kort’ta yaptığı mücadeleyi 6-2’lik iki setle 2-0 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.Dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev de Avusturalyalı Alex De Minaur'u 6-3 ve 7-6(5)'lık setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finalist oldu.Roma Açık'ta seribaşı raketler arasında ilk sürpriz sonuç, bu turnuvayı 10 kezle en çok kazanan isim olan, geçen yılın da şampiyonu İspanyol raket Nadal'ın elenmesiyle yaşandı. Merkez Kort'ta 2 saat 37 dakika süren mücadelede, 3 numaralı seribaşı Nadal, Kanadalı Denis Shapovalov'a 6-1, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybetti. Böylece Nadal, turnuvaya 3. turda veda etti.Dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus raket Karen Kaçanov'u 4-6, 6-0 ve 6-3'lük üç set sonunda 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.Swiatek, Azarenka karşısında fazla zorlanmadıDünya 1 numarası ve Roma'da geçen yılın şampiyonu Polonyalı raket Iga Swiatek, son 16 turu mücadelesinde Belaruslu 17 numaralı seribaşı Victoria Azarenka’yı 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.Dünya 4 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka da ABD'li 14 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 6-1 ve 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, adını son 8 raket arasına yazdırdı.5 numaralı seribaşı Yunan raket Maria Sakkari, ABD'li 16 numaralı seribaşı Coco Gauff'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.Roma Açık'a yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.
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tenis, rafael nadal, novak djokovic, roma açık tenis turnuvası

Rafael Nadal, Roma Açık Tenis Turnuvası'na veda etti

01:34 13.05.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARORafael Nadal
Rafael Nadal - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AFP 2022 / ANDREAS SOLARO
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Roma Açık Tenis Turnuvası’nda tek erkeklerde 3 numaralı seribaşı İspanyol raket Rafael Nadal 3. turda elendi.
Başkentte Foro Italico Spor Kompleksi’ndeki toprak kortlarda bu yıl 79'uncusu düzenlenen turnuvaya tek erkekler ve tek kadınlar kategorilerinde 3. tur maçlarıyla devam edildi.
Dünya 1 numarası Sırp raket Novak Djokovic, İsviçreli Stan Wawrinka ile Merkez Kort’ta yaptığı mücadeleyi 6-2’lik iki setle 2-0 kazanarak, çeyrek finale yükseldi.
Dünya 3 numarası Alman Alexander Zverev de Avusturalyalı Alex De Minaur'u 6-3 ve 7-6(5)'lık setlerle 2-0 mağlup ederek, çeyrek finalist oldu.
Roma Açık'ta seribaşı raketler arasında ilk sürpriz sonuç, bu turnuvayı 10 kezle en çok kazanan isim olan, geçen yılın da şampiyonu İspanyol raket Nadal'ın elenmesiyle yaşandı. Merkez Kort'ta 2 saat 37 dakika süren mücadelede, 3 numaralı seribaşı Nadal, Kanadalı Denis Shapovalov'a 6-1, 5-7 ve 6-2'lik setlerle 2-1 kaybetti. Böylece Nadal, turnuvaya 3. turda veda etti.
Dünya 5 numarası Yunan Stefanos Tsitsipas, Rus raket Karen Kaçanov'u 4-6, 6-0 ve 6-3'lük üç set sonunda 2-1 yenerek çeyrek finale yükseldi.

Swiatek, Azarenka karşısında fazla zorlanmadı

Dünya 1 numarası ve Roma'da geçen yılın şampiyonu Polonyalı raket Iga Swiatek, son 16 turu mücadelesinde Belaruslu 17 numaralı seribaşı Victoria Azarenka’yı 6-4 ve 6-1'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale yükseldi.
Dünya 4 numarası Belaruslu raket Aryna Sabalenka da ABD'li 14 numaralı seribaşı Jessica Pegula'yı 6-1 ve 6-4'lük iki set sonucunda 2-0 yenerek, adını son 8 raket arasına yazdırdı.
5 numaralı seribaşı Yunan raket Maria Sakkari, ABD'li 16 numaralı seribaşı Coco Gauff'u 6-4 ve 7-5'lik setlerle 2-0 yenerek, çeyrek finale çıktı.
Roma Açık'a yarın oynanacak çeyrek final maçlarıyla devam edilecek.
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