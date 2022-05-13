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'Rambo Okan' üçüncü denemesinde köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesti
'Rambo Okan' üçüncü denemesinde köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesti
Rambo Okan lakaplı fanatik Fenerbahçeli Okan Güler, üçüncü denemesinde Boğaz'daki Trabzonspor bayrağını kesti. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T15:01+0300
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rambo okan
spor
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü Boğaz Köprüsü'ne asıldı.'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, dün gece köprüye çıkarak bayrağı kesti. Güler, Trabzonspor bayrağını daha önce iki kez kesmeye çalıştığı için gözaltına alınmıştı.Gece saatlerinde köprüye çıkan Okan Güler'in Trabzonspor bayrağını kestiği anlarda çektiği video sosyal medyada da paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220511/trabzonspor-bayragini-indirmeye-calisan-rambo-okan-ikinci-kez-gozaltina-alindi--1056264272.html
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rambo okan, trabzonspor

'Rambo Okan' üçüncü denemesinde köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesti

15:01 13.05.2022 (güncellendi: 15:03 13.05.2022)
© DHA15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ndeki Trabzonspor bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© DHA
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Rambo Okan lakaplı fanatik Fenerbahçeli Okan Güler, üçüncü denemesinde Boğaz'daki Trabzonspor bayrağını kesti.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü Boğaz Köprüsü'ne asıldı.
'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, dün gece köprüye çıkarak bayrağı kesti. Güler, Trabzonspor bayrağını daha önce iki kez kesmeye çalıştığı için gözaltına alınmıştı.
Gece saatlerinde köprüye çıkan Okan Güler'in Trabzonspor bayrağını kestiği anlarda çektiği video sosyal medyada da paylaşıldı.
Trabzonspor bayrağını ikinci kez indirmeye çalışan Rambo Okan yine gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.05.2022
TÜRKİYE
Trabzonspor bayrağını indirmeye çalışan 'Rambo Okan' ikinci kez gözaltına alındı
11 Mayıs, 02:45
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