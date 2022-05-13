https://tr.sputniknews.com/20220513/rambo-okan-ucuncu-denemesinde-bogazdaki-trabzonspor-bayragini-kesti-1056344461.html
'Rambo Okan' üçüncü denemesinde köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesti
'Rambo Okan' üçüncü denemesinde köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesti
Rambo Okan lakaplı fanatik Fenerbahçeli Okan Güler, üçüncü denemesinde Boğaz'daki Trabzonspor bayrağını kesti. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T15:01+0300
2022-05-13T15:01+0300
2022-05-13T15:03+0300
rambo okan
spor
trabzonspor
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Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü Boğaz Köprüsü'ne asıldı.'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, dün gece köprüye çıkarak bayrağı kesti. Güler, Trabzonspor bayrağını daha önce iki kez kesmeye çalıştığı için gözaltına alınmıştı.Gece saatlerinde köprüye çıkan Okan Güler'in Trabzonspor bayrağını kestiği anlarda çektiği video sosyal medyada da paylaşıldı.
https://tr.sputniknews.com/20220511/trabzonspor-bayragini-indirmeye-calisan-rambo-okan-ikinci-kez-gozaltina-alindi--1056264272.html
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rambo okan, trabzonspor
'Rambo Okan' üçüncü denemesinde köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesti
15:01 13.05.2022 (güncellendi: 15:03 13.05.2022) Abone ol
Rambo Okan lakaplı fanatik Fenerbahçeli Okan Güler, üçüncü denemesinde Boğaz'daki Trabzonspor bayrağını kesti.
Süper Lig'de 2021-2022 sezonu şampiyonu olan Trabzonspor'un bayrağı 1 Mayıs günü Boğaz Köprüsü'ne asıldı.
'Rambo Okan' lakaplı Fenerbahçe taraftarı Okan Güler, dün gece köprüye çıkarak bayrağı kesti. Güler, Trabzonspor bayrağını daha önce iki kez kesmeye çalıştığı için gözaltına alınmıştı.
Gece saatlerinde köprüye çıkan Okan Güler'in Trabzonspor bayrağını kestiği anlarda çektiği video sosyal medyada da paylaşıldı.