https://tr.sputniknews.com/20220513/resmi-gazetede-yayimlandi-gayrimenkulla-turk-vatandasligi-400-bin-dolara-yukseltildi-1056329210.html
Resmi Gazete'de yayımlandı: Gayrimenkulla Türk vatandaşlığı 400 bin dolara yükseltildi
Resmi Gazete'de yayımlandı: Gayrimenkulla Türk vatandaşlığı 400 bin dolara yükseltildi
Türkiye vatandaşlığı için alınması gereken konut fiyatının 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T00:54+0300
2022-05-13T00:54+0300
2022-05-13T01:01+0300
resmi gazete
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Türkiye'den konut alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine yönelik kriterlerde değişiklik yapıldı. Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Düzenleme bir ay sonra yürürlüğe girecek.Kararla ayrıca, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Bu karar ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.
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resmi gazete
Resmi Gazete'de yayımlandı: Gayrimenkulla Türk vatandaşlığı 400 bin dolara yükseltildi
00:54 13.05.2022 (güncellendi: 01:01 13.05.2022) Abone ol
Türkiye vatandaşlığı için alınması gereken konut fiyatının 250 bin dolardan 400 bin dolara yükseltilmesine ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Yönetmelikte, kararın bir ay sonra yürürlüğe gireceği belirtildi.
Türkiye'den konut alan yabancılara Türk vatandaşlığı verilmesine yönelik kriterlerde değişiklik yapıldı.
Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Karara göre, konut alarak Türk vatandaşlığına geçişte 250 bin dolar olan tutar 400 bin dolara yükseltildi. Düzenleme bir ay sonra yürürlüğe girecek.
Kararla ayrıca, en az 500 bin dolar veya karşılığı döviz tutarında katkı payı ile bireysel emeklilik sistemine giren ve 3 yıl sistemde kalan yabancılara da Türk vatandaşlığı verilebilecek. Bu karar ise bugün itibariyle yürürlüğe girdi.