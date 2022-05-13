https://tr.sputniknews.com/20220513/rus-disisleri-ulkemiz-ortadogudaki-ihtilaflarin-cozumune-aktif-katkida-bulunuyor-1056328575.html

Rus Dışişleri: Ülkemiz, Ortadoğu’daki ihtilafların çözümüne aktif katkıda bulunuyor

Rus Dışişleri: Ülkemiz, Ortadoğu’daki ihtilafların çözümüne aktif katkıda bulunuyor

Rusya’nın, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’daki çatışmaların çözümüne aktif katkısını sürdürme niyetinde olduğunu kaydeden Dışişleri Bakanlığı, Rusya’yı... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T00:16+0300

2022-05-13T00:16+0300

2022-05-13T00:18+0300

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rusya dışişleri bakanlığı

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Rusya Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında, “Rusya ile Ortadoğu ve Kuzey Afrika ülkeleri arasında, Batı’yı karakterize eden sömürge mirasının gölgesinde kalmayan derin tarihsel bağlar istikrarlı ve ayrılmazdır. Ülkemiz, dünyanın bu bölgesindeki şiddetli çatışmaların çözümüne aktif katkısını sürdürmeyi ve çok kutuplu dünyanın en önemli unsurlarından biri olan bu bölgenin ülkeleriyle karşılıklı yarara dayalı ilişkileri güçlendirmeyi amaçlamaktadır” dendi.Açıklamada, Belçika’nın başkenti Brüksel’de, 10-11 Mayıs’ta, Norveç ve Avrupa Birliği’nin başkanlığında, Filistin’e yapılan uluslararası yardımın koordinasyonundan sorumlu Geçici İrtibat Komitesi’nin toplantısının yapıldığına dikkat çekildi. Komitenin kurulduğu 1993’ten beri Rusya’nın bu komitenin faaliyetlerinde aktif rol aldığı ve “iki devlet” (Filistin ve İsrail) formülünün hayata geçirilmesi için sağlam temelin oluşturulmasına herkesin takdirini toplayan katkıda bulunduğu anımsatılırken şu ifadeye yer verildi:Seçilen yaklaşımın sadece Batı toplumu içindeki tüm pozisyonları dikkate almakla kalmadığını, aynı zamanda bölge ülkeleri tarafından da reddedildiğini ve Ortadoğu çözümünün ilerletilmesi anlamında zarar verici olduğunu kaydeden Rusya Dışişleri Bakanlığı, şu değerlendirmede bulundu:Bu tür manipülasyonların “istenen sonuç vermeyeceği ve başarısızlığa mahkum” olduğu vurgulandı.

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