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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220513/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austinle-ukraynayi-konustu-1056352092.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin'le Ukrayna'yı konuştu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin'le Ukrayna'yı konuştu
Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T18:25+0300
2022-05-13T18:40+0300
rusya
ukrayna krizi
abd
sergey şoygu
lloyd austin
ukrayna
ukrayna krizi
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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta ABD tarafının inisiyatifiyle, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular istişare edildi" ifadelerine yer verildi. 'Austin, Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez konuştu'ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Austin'in Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez temas kurduğuna dikkat çekti. Pentagon, Austin'in Şoygu'ya Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısı yaptığını ve iletişim hatlarının canlı tutulmasının önemini vurguladığını aktardı.
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rusya, abd, sergey şoygu, lloyd austin, ukrayna, ukrayna krizi

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin'le Ukrayna'yı konuştu

18:25 13.05.2022 (güncellendi: 18:40 13.05.2022)
© Sputnik / Alexey Nikolsky / Fotoğraf bankasına girRusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© Sputnik / Alexey Nikolsky
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Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konuları ele aldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta ABD tarafının inisiyatifiyle, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular istişare edildi" ifadelerine yer verildi.

'Austin, Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez konuştu'

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Austin'in Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez temas kurduğuna dikkat çekti.
Pentagon, Austin'in Şoygu'ya Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısı yaptığını ve iletişim hatlarının canlı tutulmasının önemini vurguladığını aktardı.
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