https://tr.sputniknews.com/20220513/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austinle-ukraynayi-konustu-1056352092.html

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin'le Ukrayna'yı konuştu

Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin'le Ukrayna'yı konuştu

Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T18:25+0300

2022-05-13T18:25+0300

2022-05-13T18:40+0300

rusya

ukrayna krizi

abd

sergey şoygu

lloyd austin

ukrayna

ukrayna krizi

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta ABD tarafının inisiyatifiyle, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular istişare edildi" ifadelerine yer verildi. 'Austin, Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez konuştu'ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Austin'in Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez temas kurduğuna dikkat çekti. Pentagon, Austin'in Şoygu'ya Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısı yaptığını ve iletişim hatlarının canlı tutulmasının önemini vurguladığını aktardı.

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rusya, abd, sergey şoygu, lloyd austin, ukrayna, ukrayna krizi