https://tr.sputniknews.com/20220513/rusya-savunma-bakani-soygu-abdli-mevkidasi-austinle-ukraynayi-konustu-1056352092.html
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin'le Ukrayna'yı konuştu
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin'le Ukrayna'yı konuştu
Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T18:25+0300
2022-05-13T18:25+0300
2022-05-13T18:40+0300
rusya
ukrayna krizi
abd
sergey şoygu
lloyd austin
ukrayna
ukrayna krizi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053835275_0:217:2873:1833_1920x0_80_0_0_8a4418a972aa431d33f1694360691b62.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta ABD tarafının inisiyatifiyle, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular istişare edildi" ifadelerine yer verildi. 'Austin, Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez konuştu'ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Austin'in Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez temas kurduğuna dikkat çekti. Pentagon, Austin'in Şoygu'ya Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısı yaptığını ve iletişim hatlarının canlı tutulmasının önemini vurguladığını aktardı.
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/0e/1053835275_70:0:2801:2048_1920x0_80_0_0_d536eea86476ee80291c2059bf8cbd47.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, sergey şoygu, lloyd austin, ukrayna, ukrayna krizi
Rusya Savunma Bakanı Şoygu, ABD'li mevkidaşı Austin'le Ukrayna'yı konuştu
18:25 13.05.2022 (güncellendi: 18:40 13.05.2022) Abone ol
Rusya Savunma Bakanlığı, Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun ABD'li mevkidaşı Lloyd Austin'le Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konuları ele aldığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "13 Mayıs'ta ABD tarafının inisiyatifiyle, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'le telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Ukrayna'daki durum da dahil uluslararası güvenlikle ilgili güncel konular istişare edildi" ifadelerine yer verildi.
'Austin, Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez konuştu'
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ise, Austin'in Şoygu'yla 18 Şubat'tan beri ilk kez temas kurduğuna dikkat çekti.
Pentagon, Austin'in Şoygu'ya Ukrayna'da derhal ateşkes çağrısı yaptığını ve iletişim hatlarının canlı tutulmasının önemini vurguladığını aktardı.