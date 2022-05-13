https://tr.sputniknews.com/20220513/rusyada-bu-yaz-yeni-turk-fast-food-markalari-faaliyete-gecebilir-1056353562.html
‘Rusya’da bu yaz yeni Türk fast food markaları faaliyete geçebilir’
‘Rusya’da bu yaz yeni Türk fast food markaları faaliyete geçebilir’
Ağırlıklı olarak Batılı bir dizi şirketin Rusya pazarındaki varlıklarının kısıtlanması bağlamında, Türk iş dünyası dikkat çeken etkinlik sergiliyor. Bu anlamda... 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T20:04+0300
2022-05-13T20:04+0300
2022-05-13T20:12+0300
görüş
rusya
fast food
rusya-türkiye çalışma grubu
rusya sanayicileri ve girişimcileri birliği (rspp)
arsen ayupov
yesen burger
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Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (RSPP) Rusya-Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov, Sputnik’e açıklamasında, Türk fast food firmalarının Rusya pazarına girişine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:“Rusya’nın bulunduğu mevcut koşullarda, Türk fast food işletmeleri belirli fırsatlar gördü. Batı merkezli fastfood işletmelerinin Rusya’daki faaliyetlerini askıya alması bağlamında, onların bıraktığı boşluğu Türk firmalar kapatmak istiyor. Bu süreç oldukça etkin gelişiyor. Son bir ayda sadece bizim aracılığımızla Chıtır Chicken, Yesen Burger, Little Kitchen ve Arabica kafe zinciri gibi dört Türk fast food firması Rusya’yı ziyaret etti.”Fakat Ayupov’un gözlemlerine göre firmaların, Rusya pazarına yönelik beklentileri ve tavırları birbirinden farklı.Ayupov, Rusya’da bu tür firmalara destek amaçlı hangi tedbirlerin teklif edildiği sorusuna, şu cevabını verdi:Rusya’da başarıyla faaliyet gösteren Türk fastfood işletmelerinin olduğunu kaydeden Ayupov, “Misal Gagawa zinciri de ağırlıklı olarak tavuktan ürünler satıyor. Artık Rusya’nın beş bölgesinde 23 fast food restoranına sahip. Gagawa, Rusya’da aktif olarak gelişmeye devam ediyor” diye ekledi.
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Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Amur Gadjiev
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104210/00/1042100001_182:0:2230:2048_100x100_80_0_0_2d95a4a93cc6fcc5effec7b26c51ca7f.jpg
rusya, fast food, rusya-türkiye çalışma grubu, rusya sanayicileri ve girişimcileri birliği (rspp), arsen ayupov, yesen burger
‘Rusya’da bu yaz yeni Türk fast food markaları faaliyete geçebilir’
20:04 13.05.2022 (güncellendi: 20:12 13.05.2022) Abone ol
Özel
Ağırlıklı olarak Batılı bir dizi şirketin Rusya pazarındaki varlıklarının kısıtlanması bağlamında, Türk iş dünyası dikkat çeken etkinlik sergiliyor. Bu anlamda özellikle Türk fast food işletmeleri çok aktif.
Rusya Sanayicileri ve Girişimcileri Birliği (RSPP) Rusya-Türkiye Çalışma Grubu Başkanı Arsen Ayupov, Sputnik’e açıklamasında, Türk fast food firmalarının Rusya pazarına girişine ilişkin şu değerlendirmede bulundu:
“Rusya’nın bulunduğu mevcut koşullarda, Türk fast food işletmeleri belirli fırsatlar gördü. Batı merkezli fastfood işletmelerinin Rusya’daki faaliyetlerini askıya alması bağlamında, onların bıraktığı boşluğu Türk firmalar kapatmak istiyor. Bu süreç oldukça etkin gelişiyor. Son bir ayda sadece bizim aracılığımızla Chıtır Chicken, Yesen Burger, Little Kitchen ve Arabica kafe zinciri gibi dört Türk fast food firması Rusya’yı ziyaret etti.”
Fakat Ayupov’un gözlemlerine göre firmaların, Rusya pazarına yönelik beklentileri ve tavırları birbirinden farklı.
“Aynı zamanda, firmaların zincirlerini Rusya’da ilerletme konusundaki tavırları birbirinden farklı. Misal burgerciler Rusya pazarına kuşkuyla bakıyor. Çünkü henüz Burger King ve KFC’nin ülkenin tamamından çekilmediğini ve aslında bu alanın henüz tam boş olmadığını anlıyorlar. Aslında Amerikan fast food içerisinde sadece McDonald’s kapandı. KFC gibi tavuk ürünleri üreten Chıtır Chicken gibi zincirlere gelince, onların beklentileri büyük. Kafe zincirlerin de beklentileri büyük, sadece Starbucks gibi ağların kapatılması nedeniyle değil, genel olarak. Bu firmalar, Rus pazarının hazır ve onlar için oldukça umut verici olduğu sonucuna vardılar. Bu nedenle Rusya pazarına coşku ve iyimserlikle bakıyorlar. Onlar, imtiyaz veya kolaylıklar biçiminde hiçbir teşvike ihtiyaç duymuyor. Ama öyle bir destek sunulacaksa elbette buna olumlu bakıyorlar. Bu nedenle, bu yaz içinde Rus fastfood pazarına yeni Türk markalarının girişini göreceğimize eminim.”
Ayupov, Rusya’da bu tür firmalara destek amaçlı hangi tedbirlerin teklif edildiği sorusuna, şu cevabını verdi:
“Rusya’da destek amaçlı çeşitli tedbirler var. Bu anlamda, durum bölgeden bölgeye değişiyor. Misal Moskova’da Amerikan zincirlerin kapanması bağlamında, açılan her bir fastfood restoranı başına, kapladığı alana bağlı olarak 1 ilâ 5 milyon ruble arasında doğrudan para yardımı şeklinde oldukça ilgi çeken teşvik tedbirleri sunuluyor. Diğer bölgelerde de oldukça yaratıcı çözümler sunuluyor.”
Rusya’da başarıyla faaliyet gösteren Türk fastfood işletmelerinin olduğunu kaydeden Ayupov, “Misal Gagawa zinciri de ağırlıklı olarak tavuktan ürünler satıyor. Artık Rusya’nın beş bölgesinde 23 fast food restoranına sahip. Gagawa, Rusya’da aktif olarak gelişmeye devam ediyor” diye ekledi.