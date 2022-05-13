‘Rusya’da bu yaz yeni Türk fast food markaları faaliyete geçebilir’

“Aynı zamanda, firmaların zincirlerini Rusya’da ilerletme konusundaki tavırları birbirinden farklı. Misal burgerciler Rusya pazarına kuşkuyla bakıyor. Çünkü henüz Burger King ve KFC’nin ülkenin tamamından çekilmediğini ve aslında bu alanın henüz tam boş olmadığını anlıyorlar. Aslında Amerikan fast food içerisinde sadece McDonald’s kapandı. KFC gibi tavuk ürünleri üreten Chıtır Chicken gibi zincirlere gelince, onların beklentileri büyük. Kafe zincirlerin de beklentileri büyük, sadece Starbucks gibi ağların kapatılması nedeniyle değil, genel olarak. Bu firmalar, Rus pazarının hazır ve onlar için oldukça umut verici olduğu sonucuna vardılar. Bu nedenle Rusya pazarına coşku ve iyimserlikle bakıyorlar. Onlar, imtiyaz veya kolaylıklar biçiminde hiçbir teşvike ihtiyaç duymuyor. Ama öyle bir destek sunulacaksa elbette buna olumlu bakıyorlar. Bu nedenle, bu yaz içinde Rus fastfood pazarına yeni Türk markalarının girişini göreceğimize eminim.”