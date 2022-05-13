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https://tr.sputniknews.com/20220513/selvi-muhafazakar-secmen-hayat-pahaliligi-var-zorlaniyorum-der-ama-degerlerine-oy-verir-1056332809.html
Selvi: Muhafazakar seçmen 'Hayat pahalılığı var, zorlanıyorum' der ama değerlerine oy verir
Selvi: Muhafazakar seçmen 'Hayat pahalılığı var, zorlanıyorum' der ama değerlerine oy verir
Hürriyet yazarı Selvi, AK Parti'nin oy oranındaki durumu ve hayat pahalılığının bu duruma etkisini değerlendirdi. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T09:31+0300
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türkiye
türkiye
ekonomik kriz
ekonomi
abdulkadir selvi
seçim
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim anketlerine göre AK Parti'nin oy oranındaki durumu ve hayat pahalılığının bu duruma etkisini değerlendirdi."AK Parti’nin oyları yükseliyor ama yüzde 40’ın üzerine çıkmıyor" diyen Selvi bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuyla ilgili olarak, “Yüksek enflasyon yüzde 40’ın üzerine çıkmamızı engelliyor” dediğini aktardı.Selvi, şu ifadeleri kullandı:
https://tr.sputniknews.com/20220421/selvi-erdoganin-ekonomi-konusundaki-yaklasimi-gercekci-1055730246.html
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türkiye, ekonomik kriz, ekonomi, abdulkadir selvi, seçim

Selvi: Muhafazakar seçmen 'Hayat pahalılığı var, zorlanıyorum' der ama değerlerine oy verir

09:31 13.05.2022 (güncellendi: 09:40 13.05.2022)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© Fotoğraf : YouTube
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Hürriyet yazarı Selvi, AK Parti'nin oy oranındaki durumu ve hayat pahalılığının bu duruma etkisini değerlendirdi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, seçim anketlerine göre AK Parti'nin oy oranındaki durumu ve hayat pahalılığının bu duruma etkisini değerlendirdi.
"AK Parti’nin oyları yükseliyor ama yüzde 40’ın üzerine çıkmıyor" diyen Selvi bugün kaleme aldığı yazısında AK Parti Ar-Ge’den sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Şen'in konuyla ilgili olarak, “Yüksek enflasyon yüzde 40’ın üzerine çıkmamızı engelliyor” dediğini aktardı.
Selvi, şu ifadeleri kullandı:
"Küresel liderliği Erdoğan’ı yükseltirken, hayat pahalılığı paçalarından tutup aşağıya çekiyor. Mustafa Şen de aynı noktaya işaret ediyor. AK Parti’nin 2023’ten önce yüksek enflasyon sorununu çözmesi lazım. Ama bu da bir gerçek. Halkımız yüksek enflasyon sorununu da Erdoğan’ın çözeceğine inanıyor. Çünkü Erdoğan zaten bunu başarmış bir lider. Ayrıca muhafazakâr seçmen son tahlilde, ‘Evet, hayat pahalılığı var. Ben zorlanıyorum’ der ama nihayetinde, “Her şey 2 kilo domates değil” der. Domatese değil, değerlerine oy verir..."
Abdülkadir Selvi - Sputnik Türkiye, 1920, 21.04.2022
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