https://tr.sputniknews.com/20220513/sri-lankada-protestocular-politikacilarin-araclarini-nehre-atti-1056343560.html

Sri Lanka'da protestocular, politikacıların araçlarını nehre attı

Sri Lanka'da protestocular, politikacıların araçlarını nehre attı

Ekonomik kriz nedeniyle gerginliklerin devam ettiği Sri Lanka’da, protestocular, Karayolları Bakanı Johnston Fernando'ya ait olduğu tahmin edilen arabayı nehre... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T14:41+0300

2022-05-13T14:41+0300

2022-05-13T14:42+0300

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Newsweek’in haberine göre, Sri Lanka'da öfkeli protestocuların bazı evleri ve araçları yaktığı, politikacıların araçlarının nehre attığı görüntüler, sosyal medyada viral oldu.Görüntülerde, başkent Kolombo’da, Karayolları Bakanı Johnston Fernando’ya ait olduğu tahmin edilen arabanın kalabalık tarafından kuşatılarak nehre atıldığı anlar yer aldı.Protestolara katılan bir Sri Lankalı, "İnsanlar günde tek öğün yemek yiyerek yaşıyor, acı çekiyor, hayal edebiliyor musunuz?" dedi.Yeni başbakan görevine başladıSri Lanka Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa, ülkede gerginlikler devam ederken Ranil Wickremesinghe'yi yeni başbakan olarak atadı.Sri Lanka'da yayın organı News 1st'in bildirdiğine göre, Rajapaksa'nın atama kararının ardından muhalefet milletvekili Wickremesinghe görevine başladı.Ekonomik krizin pençesindeki ülkede, 9 Mayıs'ta istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın yerine, Ulusal Birlik Partisi (UNP) başkanı Wickremesinghe yemin ederek başbakanlık koltuğuna oturdu.Asıl mesleği avukatlık olan Wickremesinghe 1970'lerde siyasete girdi. 1977'de ilk kez Parlamento'ya seçildi.1994'ten beri Ulusal Birlik Partisi (UNP) başkanı olan Wickremesinghe, Sri Lanka Parlamentosunda partisinin tek temsilcisi.1993'ten bu yana beş dönem başbakanlık yapan 73 yaşındaki politikacı, Batı yanlısı bir serbest piyasa reformisti olarak görülüyor.Ancak göstericiler, dün atanan Başbakan Ranil Wickremesinghe'e rağmen "adalet yerini bulana kadar" protestolara devam edeceklerini söyledi.Wickremesinghe, 'birlik' hükümeti kurmak için mücadele ediyor9 Mayıs'ta istifa eden Başbakan Mahinda Rajapaksa'nın yerine gelen Ulusal Birlik Partisi (UNP) Başkanı Wickremesinghe, birlik hükümeti kurmak için çalışıyor.73 yaşındaki Wickremesinghe, ﻿ülkeyi yönetmek için yeterli desteği aldığını ve birçok milletvekiliyle de kendisine katılması için görüştüğünü söyledi.Muhalif milletvekili Harsha de Silva, Devlet Başkanı Gotabaya Rajapaksa’yı devirmek için "halkın mücadelesine" katıldığını ve Rajapakasa’nın olduğu hiçbir çözümü destekleyemeyeceğini söyledi.Silva, "Sri Lanka halkı, siyasi oyunlarla anlaşmak istemiyor, geleceklerini koruyacak yeni bir sistem istiyor"dedi.Ülkede 3 muhalefet partisi, başbakanlığının meşru olmadığını daha önce savunmuştu.Sri Lanka'daki olaylarTarihinin en büyük ekonomik krizi ile karşı karşıya olan Sri Lanka’da halk elektrik kesintilerinin günde 13 saati bulmasının ardından mart sonunda protestolarını yoğunlaştırmıştı.Sri Lanka’da 9 Mayıs'ta Başbakanlık Ofisi'nin çevresinde toplanan göstericiler ile hükümet yanlıları arasında arbede yaşanmış, Kolombo’da askeri birlikler göreve çağrılmıştı.Muhalefetin artan baskısı sonrası Başbakan Mahinda Rajapaksa istifa etmişti.Şiddet olayları sonrası ülke çapında sokağa çıkma yasağı ilan edilmiş, hükümet, protestolar sırasında kamu malına veya başkalarına zarar veren herkese ateş açılması talimatı vermişti.Ülke çapına yayılan protestolarda şu ana kadar aralarında iktidar partisi milletvekili ve 2 polisin de bulunduğu 8 kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 250 kişi yaralandı.

https://tr.sputniknews.com/20220510/sri-lankada-rajapaksa-askeri-usse-sigindi-iktidardakilerin-onlarca-evi-atese-verildi-1056252330.html

https://tr.sputniknews.com/20220429/sri-lanka-devlet-baskani-basbakanlik-koltugundaki-kardesini-gorevden-almaya-razi-oldu-1055950690.html

https://tr.sputniknews.com/20220511/orduya-protestoculara-ates-emri-veren-sri-lanka-liderinden-bu-kez-meclise-yetki-devri-vaadi-1056290477.html

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