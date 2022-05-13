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Tabanca ve tüfek fişeği üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek
Tabanca ve tüfek fişeği üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek
Balıkesir'de Nisan 2020'de yapımına başlanan tabanca ve tüfek fişeği üretim tesisi, "proje bazlı devlet yardımı" verilecek projeler arasına alındı. 13.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-13T09:59+0300
2022-05-13T09:59+0300
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tabanca
tüfek
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Balıkesir İlinde Yapılacak Olan Tabanca ve Tüfek Fişeği Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.Buna göre, ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi tarafından Balıkesir'de kurulacak tabanca ve tüfek fişeği üretim tesisi yatırımı desteklenecek.Nisan 2020'de başlayan yatırım 4 yıl içinde tamamlanacak, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.Sabit yatırım tutarı 768 milyon 168 bin 447 lira olarak öngörülen proje sonunda 202 ilave istihdam ve 20 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor.Yatırım süresi sonunda yılda 140 milyon tabanca fişeği ve 243 milyon makineli tüfek fişeği üretimi hedefleniyor.Kararın hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek.
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resmi gazete, tabanca, tüfek

Tabanca ve tüfek fişeği üretimine proje bazlı devlet yardımı verilecek

09:59 13.05.2022
© AAResmi Gazete
Resmi Gazete - Sputnik Türkiye, 1920, 13.05.2022
© AA
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Balıkesir'de Nisan 2020'de yapımına başlanan tabanca ve tüfek fişeği üretim tesisi, "proje bazlı devlet yardımı" verilecek projeler arasına alındı.
Balıkesir İlinde Yapılacak Olan Tabanca ve Tüfek Fişeği Üretim Tesisi Yatırımına Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, ZSR Patlayıcı Sanayi Anonim Şirketi tarafından Balıkesir'de kurulacak tabanca ve tüfek fişeği üretim tesisi yatırımı desteklenecek.
Nisan 2020'de başlayan yatırım 4 yıl içinde tamamlanacak, yatırımın öngörülen sürede gerçekleştirilememesi halinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu sürenin yarısı kadar ek süre verilebilecek.
Sabit yatırım tutarı 768 milyon 168 bin 447 lira olarak öngörülen proje sonunda 202 ilave istihdam ve 20 nitelikli personel çalıştırılması planlanıyor.
Yatırım süresi sonunda yılda 140 milyon tabanca fişeği ve 243 milyon makineli tüfek fişeği üretimi hedefleniyor.
Kararın hükümleri Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülecek.
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