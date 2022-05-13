https://tr.sputniknews.com/20220513/talibandan-kadinlarla-erkeklerin-birlikte-yemek-yemesine-ve-eszamanli-parklarda-gezmesine-yasak-1056354634.html

Taliban'dan kadınlarla erkeklerin birlikte yemek yemesine ve eşzamanlı parklarda gezmesine yasak

Taliban'dan kadınlarla erkeklerin birlikte yemek yemesine ve eşzamanlı parklarda gezmesine yasak

ABD'nin ağustosta çekildiği Afganistan'da kontrolü ele geçiren Taliban'dan kadınlara her gün yeni bir yasak geliyor. Taliban, kadınların burka giymeden sokağa... 13.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-13T21:23+0300

2022-05-13T21:23+0300

2022-05-13T22:10+0300

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AFP'ye konuşan Taliban'ın Erdemin Teşviki ve ve Ahlaksızlığın Cezalandırılması Bakanlığı'nın Afganistan'ın en ilerici şehri olarak bilinen Herat'taki yetkilisi Riyazullah Sirat, 'restoranlara kadınlarla erkeklerin birlikte yemek yememesi talimatının sözlü olarak bildirildiğini, yasağın evli çiftler için de geçerli olduğunu' söyledi. Erkeklerle kadınların eşzamanlı olarak bulunmaması için de parklar erkekler ve kadınlar için farklı günlerde açık olacak. 'Herat'ın halka açık parklarının cinsiyete göre ayrılması ve kadınlarla erkeklerin farklı günlerde ziyaret etmesi gerektiğine dair bir kararname çıkarıldığını' duyuran Sirat, 'kadınların parkları perşembe, cuma ve cumartesi günleri ziyaret edebileceklerini, diğer günlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve egzersiz yapmaları için erkeklere ayrıldığını' söyledi. İslamcı örgütün yetkilisi "O günlerde egzersiz isteyen kadınların güvenli bir yer bulmaları veya evlerinde yapmaları gerek" dedi. Müşteriler de işletmeciler de şikayetçiAdının açıklanmaması kaydıyla AFP'ye konuşan Heratlı bir kadın, çarşamba günü restorana gittiklerinde kocasıyla kendisine ayrı oturmalarının söylendiğini belirtti. Restoran işletmecisi Seyfullah, bakanlığın talimatını aldıklarını doğrulayarak "Uymak zorundayız ama işimizi çok olumsuz etkiliyor" dedi.

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